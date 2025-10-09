Inicio Ovación Fútbol Miguel Angel Russo
Luto en el fútbol argentino

Cómo fueron los últimos momentos de Miguel Ángel Russo y quiénes lo acompañaron

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, reveló cómo fueron los últimos momentos de Miguel Ángel Russo y quiénes lo acompañaron cuando falleció.

Por UNO
Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, reveló cómo fueron los últimos momentos de Miguel Ángel Russo y quiénes lo acompañaron en el momento de su fallecimiento.

El dirigente y ex jugador Canalla contó que junto a su esposa estuvieron los últimos días en un hotel en Buenos Aires "para estar a disposición de su señora y de sus hijos".

Miguel &Aacute;ngel Russo gan&oacute; su &uacute;ltimo t&iacute;tulo como DT en Rosario Central, en 2023.

Miguel Ángel Russo ganó su último título como DT en Rosario Central, en 2023.

A pedido de la esposa del malogrado DT, y por gestión de la AFA, un sacerdote llegó para darle la bendición. "Y ese fue el momento final, todos rodeándolo, el cura que dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo. Y de la mano de su señora, cuando se terminó de rezar el padre nuestro, falleció Miguel".

"Fue una cosa única, privada, pero bueno, todos ya lo saben porque su hija estaba completamente emocionada y lo contó en varios lugares. Y entiendo que se fue en paz. Rodeado. Un tipo sumamente respetado y querido y supongo que la gente de bien espera irse así de esta vida", agregó Belloso en Radio Mitre.

El presidente de Rosario Central anunció que en el próximo partido ante Platense, la familia de Russo arrojará parte de las cenizas del histórico entrenador en el Gigante de Arroyito.

El plantel de Rosario Central despidió a Russo en La Bombonera

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años conmovió al fútbol argentino y, especialmente, a Rosario Central, el club donde dejó una huella imborrable.

En señal de respeto y afecto, el plantel profesional de Rosario Central viajó hacia La Bombonera, donde se lleva a cabo el velorio del técnico, para brindarle su última adiós. Previamente lo había homenajeado en el predio de Arroyo Seco.

El equipo se trasladó a Buenos Aires una vez finalizado el entrenamiento matutino, acompañado por el cuerpo técnico y dirigentes de la institución. El gesto simboliza el profundo lazo que Russo mantuvo con el club rosarino, al que dirigió en cinco ciclos distintos y con el que conquistó la Copa de la Liga 2023, en la que fue su consagración más recordada con la camiseta “auriazul” y la última de la dilatada carrera del DT.

