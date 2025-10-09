Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años en casa en Buenos Aires. En medio de innumerables muestras de amor, sus restos serán velados este jueves y viernes en el Hall Central de La Bombonera. Se espera que cientos de fanáticos, amigos y allegados se acerquen para darle una última despedida al histórico entrenador.
Velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera: llegó el plantel de Boca y se espera una multitud para despedirlo
