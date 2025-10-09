Inicio Ovación Fútbol Miguel Angel Russo
Adiós a un grande

Velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera: llegó el plantel de Boca y se espera una multitud para despedirlo

El mundo Boca y el fútbol argentino en general despide a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Carolina Quiroga
El mundo del fútbol despide con afecto a Miguel Ángel Russo. 

La decisión fue tomada por el club Boca Juniors en consonancia con el deseo de la familia de Miguel. Los jugadores del plantel fueron los primeros en hacerse presentes en La Bombonera junto a la familia de Russo. En las puertas del estadio pudo verse, la gente empezó a formar fila para darle un último adiós. Este jueves, la despedida se estirará hasta las 22 horas en calle Brandsen 805 mientras que el viernes, el horario será de 10 a 12 horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1976273121536594234&partner=&hide_thread=false

Claudio Úbeda, ayudante del legendario entrenador, fue una de las primeras personalidades en llegar. Luego lo hizo el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, quien ingresó a las instalaciones junto a otros técnicos de las inferiores del Xeneize.

Se espera que el plantel de Rosario Central viaje para hasta la Boca para despedir a Miguel Ángel Russo.

*Noticia en desarollo...

