Entre tanta tristeza hay un dejo de emoción, pero de esas de las lindas. Porque el mundo del fútbol se despojó de todo tipo de camisetas para colocarse una sola: la de Miguel Ángel.

El fútbol argentino se abraza y se identifica con una misma bandera que es la del respeto al entrenador que fue un señor dentro y fuera del hermoso rectángulo verde.

Es así que desde las 10 y hasta las 22 quienes quieran despedir a Miguel Ángel Russo podrán hacerlo en el saludo eterno que se realizará en el hall central de La Bombonera. También trascendió que durante el viernes se extenderá desde las 10 hasta las 12 ya que esperan que se hagan presentes fanáticos que provienen de lugares más alejados.

En un momento histórico las puertas del emblemático estadio de Boca estarán abiertas para todos; es así que tanto hinchas del Xeneize como seguidores de otros equipos serán recibidos en un marco de cariño y cortesía.

Desde el club solicitaron que aquellos que se despidan al entrenador en Brandsen 805 sean conscientes del dolor que está atravesando la familia e informaron que está estrictamente prohibido "tomar fotos o filmar en el lugar para respetar la intimidad de su familia".

La Bombonera La Bombonera está de luto por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El comunicado de Boca

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.

Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar.

Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor".