Miguel Ángel Russo y la batalla contra el cáncer que comenzó con una frase: "Todo se cura con amor"

"Todo se cura con amor" dijo al revelar su enfermedad, aunque su amigo y colaborador, Hugo Gottardi, contó después que había afrontado todo el campeonato con la enfermedad: "Un día estábamos jugando al golf y me dijo, 'tengo algo porque orino sangre', y le dijeron que tenía cáncer el día de mi cumpleaños, 31 de julio. Todo el semestre estuvo en tratamiento y con el grupo. Fue muy duro. Una angustia tremenda porque el que estaba enfermo era nuestro amigo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MillosFCoficial/status/1976059433688948980&partner=&hide_thread=false ¡Gracias Eternas Miguel! ¡Leyenda y campeón! pic.twitter.com/nDBC3AydWw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 8, 2025

"Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos Miguel", lo despidió el club colombiano.

russo millonarios

Entre aquel diagnóstico y sus últimos días en Boca Russo ganó otro título en Millonarios y dirigió a Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño, volvió a Boca de la mano de Riquelme para ganar dos títulos, se fue al Al Nassr de Arabia Saudita y retornó para dirigir por quinta y última vez a Rosario Central (su última conquista), después a San Lorenzo y finalmente afrontar su última etapa en el xeneize.

De qué murió Miguel Ángel Russo: qué dijo el comunicado que emitió Boca

Boca emitió el lunes un comunicado oficial indicando que el DT estaba "cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club".

El malogrado entrenador del “Xeneize” había tenido dos internaciones en el Sanatorio Fleni en las últimas semanas. La primera de ellas fue por una infección urinaria, mientras que la segunda fue por un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina.

Desde que asumió en Boca, la salud de Russo se notó deteriorada aunque el propio DT se enojó y dijo: "Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe de su salud es uno mismo, si estoy trabajando es porque tengo el alta de todo: de mi familia, sobre todo".