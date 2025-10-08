Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera y el partido de Boca con Barracas será reprogramado

Curiosamente, el último partido en el que estuvo sentado en el banco fue ante Rosario Central, equipo al que dirigió en cinco oportunidades y en el que ganó su último campeonato como entrenador.

russo 1 Russo llevó a Boca a entrenar a La Bombonera una vez por semana.

La noticia de la muerte de Russo conmovió a Boca e incluso se conoció en pleno partido de la reserva contra Belgrano, en el predio de Ezeiza. Inmediatamente, y pese a que iban 38' del primer tiempo el encuentro fue suspendido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1976058868988891284&partner=&hide_thread=false DOLOROSO MOMENTO EN BOCA PREDIO: Boca vs. Belgrano por el #TorneoProyección fue SUSPENDIDO a los 38 minutos del PT por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tzUbp5PejO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025

Barracas Central vs. Boca fue postergado

Barracas Central, por medio de un comunicado firmado por su presidente Matías Fabián Tapia, ofreció postergar el partido que deberían tener frente a Boca este sábado en la próxima fecha del Torneo Clausura por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) finalmente dispuso postergar el encuentro.

“Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la Fecha 12 del torneo Clausura (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30); escribió la LPF desde su cuenta en X.

La despedida de Boca para su entrenador

Boca mostró sus respetos para quien era su actual entrenador, Miguel Ángel Russo, por su fallecimiento a los 69 años y le agradeció ser “un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”.

boca, russo, riquelme

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”, indicó la entidad en su cuenta de X.

Asimismo, agregó: Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

Russo asumió su tercer ciclo en el elenco “azul y oro” el 2 de junio de 2025 y debutó de manera oficial en el Mundial de Clubes, aunque en las ultimas fechas del Toreno Clausura no pudo dirigir por un agravamiento en su estado de salud.