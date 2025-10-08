Inicio Sociedad parrilla
Parrilla cara

Parrillada saladita: un asado completo para 10 personas cuesta casi 100.000 pesos

Un relevamiento en una reconocida parrilla del interior del país arrojó que una parrillada completa para 10 personas puede alcanzar los casi 100.00 pesos

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Rica pero cara. En Córdoba

Rica pero cara. En Córdoba, en una reconocida parrilla, un asado completo alcanza casi los 100 pesos. 

Comerse una buena y completa parrillada es uno de los grandes placeres, gastronómicamente hablando, que existen. Sin embargo, a la hora de sacar cuentas, los precios pueden ser desorbitantes. Un relevamiento en una conocida parrilla de Córdoba, arrojó que una parrillada completa para 10 personas roza los casi 100.000 pesos.

parri1
Parrilla cara. Un relevamiento en la provincia de C&oacute;rdoba arroj&oacute; que una parrillada para 10 personas roza los 100 mil pesos.&nbsp;

Parrilla cara. Un relevamiento en la provincia de Córdoba arrojó que una parrillada para 10 personas roza los 100 mil pesos.

Para quienes organizan encuentros familiares o reuniones entre amigos, el Mercado Norte de Córdoba vuelve a actualizar, mes a mes, el costo del tradicional menú argentino: el asado.

En septiembre de 2025, el Índice asado mostró un incremento del 1,04%, marcado por la estabilidad en el valor de las carnes y leves subas en productos de verdulería.

Preparar un asado para 10 personas requiere una inversión de $96.870, equivalente a unos $9.687 por comensal.

Parrillada completa: qué incluye y cuánto cuesta por pieza

El relevamiento cubre todo lo que se necesita para un asado típico:

  • Carne (costilla): cada kilo cuesta $12.500, se utilizaron 5 kg, lo que da un total de $62.000.
  • Carbón: cada bolsa de 4 kg cuesta $3.000, se usaron 2 bolsas, total $6.000.
  • Tomate perita: 1 kg a $1.500.
  • Lechuguín: 1 paquete a $2.000.
  • Huevos: cada unidad cuesta $290, se usaron 3, sumando $870.
  • Pan francés: 1 kg a $2.400.
  • Vino (botella 3/4): cada botella a $3.700, se compraron 3, sumando $11.100.
  • Gaseosas: cada botella cuesta $2.500, se usaron 2, total $5.000.
  • Helado palito bombón: cada unidad a $550, se compraron 10, total $5.500.
parri
Saladita. Una parrillada para 10 personas cuesta casi 100 mil pesos.&nbsp;

Saladita. Una parrillada para 10 personas cuesta casi 100 mil pesos.

Vaca, cerdo y pollo

Sergio Machuca, referente del mercado, explicó para La Voz del Interior que a pesar de los leves aumentos, las promociones y descuentos siguen siendo un atractivo clave para quienes compran en el Mercado Norte.

Según el Mercado Norte, los precios pueden sufrir modificaciones si se compra otro tipo de carne:

  • Ternera: $115.870
  • Cerdo: $76.870
  • Pollo: $55.270

Fuente: perfil.com

Temas relacionados:

Te puede interesar