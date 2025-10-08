Daniel Vila, antes del gran duelo entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz: "Tenemos que reventar el Gargantini"

russo lepra 1

Luego, Vila dejó sus sensaciones respecto del cotejo que se viene contra Godoy Cruz: "Estamos preparando todo para este gran domingo que le tocará vivir a Independiente Rivadavia en su cancha jugando de local contra Godoy Cruz".

"Tenemos que reventar el Gargantini, lo único que le vamos a pedir a la gente es que vaya y que grite, como lo hace siempre. Sabemos que es un momento de economía complicado, pero privilegiamos lo deportivo. Vamos a jugar con nuestra cancha y no tienen que pagar ningún bono", expresó.

Daniel Vila: "Nos quedan seis partidos que son fundamentales"

El titular Azul se refirió al buen rendimiento que mostró el equipo en el empate sin goles ante Racing en Avellaneda: "Creo que en este último partido con Racing no tuvimos suerte en convertir las ocasiones que se nos presentaron que fueron muy claras por cierto y logramos un punto importante de visitantes".

Daniel Vila habló de la gran campaña que está haciendo Independiente Rivadavia bajo la conducción de Alfredo Berti.

Con respecto a la campaña del equipo, afirmó: "Le tengo mucha confianza a este plantel. Nos quedan seis partidos que son fundamentales para ingresar al octogonal. El equipo va demostrar la garra que tiene en los encuentros que quedan por disputarse".

"Son campeonatos muy cortos y no tuvimos un buen arranque. Recién ahora el equipo está engranando y le tengo mucha fe para las fechas que quedan por jugar", dijo el presidente azul.

Daniel Vila y la final que jugará Gimnasia y Esgrima con Deportivo Madryn

Vila también se refirió a la histórica final que jugará este sábado Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn, por el ascenso a Primera División.

"Me gustaría que Mendoza tuviera muchos equipos en la Liga Profesional, porque la competencia lo que hace es avivar la pasión, lo vemos en otras provincias como Córdoba o Santa Fe y ojalá que seamos tres los equipos jugando en Primera División", afirmó.