Independiente Rivadavia y Godoy Cruz volverán a verse las caras el próximo domingo.

Cristian Lozano

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz ya conocen al equipo arbitral que manejará los hilos del encuentro que se disputará el próximo domingo, desde las 16.45, en el estadio Bautista Gargantini. Facundo Tello, que viene de dirigir el clásico de Córdoba, será el encargado de impartir justicia en el derbi mendocino.

La Lepra viene de sumar un punto tras igualar sin goles ante Racing en el Cilindro de Avellaneda y, por su parte, el Bodeguero empató, en el Feliciano Gambarte, 1-1 ante Independiente de Avellaneda.

Facundo Tello manejará los hilos del derbi mendocino entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.

El equipo arbitral que estará en Independiente Rivadavia-Godoy Cruz

La Liga Profesional, a través de su sitio web oficial, confirmó las designaciones arbitrales para cada uno de los partidos que forman parte de la decimosegunda fecha del torneo Clausura.

El partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, que se disputará el domingo desde las 16.45 en el Bautista Gargantini, tendrá como juez principal a Facundo Tello. El oriundo de Bahía Blanca, de 43 años, viene de manejar los hilos del clásico cordobés (Belgrano 0-0 Talleres).

El juez internacional estará acompañado de Maximiliano Del Yesso (asistente 1) y Federico Cano (asistente 2). Por su parte, el cuarto árbitro será Julio Barraza. En el VAR estará Lucas Novelli y el AVAR, Mauro Ramos Errasti.

Matías Reali y Bruno Leyes disputando el balón en el Bautista Gargantini.

La última vez que Independiente Rivadavia y Godoy Cruz jugaron en el Gargantini

El sábado 18 de mayo del 2024, el estadio Bautista Gargantini fue escenario del primer partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en Primera tras el ascenso de la Lepra durante la temporada 2023.

Aquella jornada, que contó solamente con la presencia del público local, terminó igualada sin goles. Los equipos de Martín Cicotello y Daniel Oldrá no se sacaron diferencias en un partido en el que por momentos se habló más de lo que se jugó.

El último enfrentamiento entre ambos fue 1-1 en un Malvinas Argentinas sin público.

El segundo partido de ambos en la elite del fútbol argentino se dio, en el Malvinas Argentinas, el 5 de abril del 2025. El cotejo terminó 1-1 gracias a los goles de Santino Andino para el Expreso e Iván Villalba para la Lepra.

