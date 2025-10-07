El partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, que se disputará el domingo desde las 16.45 en el Bautista Gargantini, tendrá como juez principal a Facundo Tello. El oriundo de Bahía Blanca, de 43 años, viene de manejar los hilos del clásico cordobés (Belgrano 0-0 Talleres).

El juez internacional estará acompañado de Maximiliano Del Yesso (asistente 1) y Federico Cano (asistente 2). Por su parte, el cuarto árbitro será Julio Barraza. En el VAR estará Lucas Novelli y el AVAR, Mauro Ramos Errasti.

Tomba- La Lepra.jpg Matías Reali y Bruno Leyes disputando el balón en el Bautista Gargantini. Cristian Lozano

La última vez que Independiente Rivadavia y Godoy Cruz jugaron en el Gargantini

El sábado 18 de mayo del 2024, el estadio Bautista Gargantini fue escenario del primer partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en Primera tras el ascenso de la Lepra durante la temporada 2023.

Aquella jornada, que contó solamente con la presencia del público local, terminó igualada sin goles. Los equipos de Martín Cicotello y Daniel Oldrá no se sacaron diferencias en un partido en el que por momentos se habló más de lo que se jugó.

tomba lepra 9.jpg El último enfrentamiento entre ambos fue 1-1 en un Malvinas Argentinas sin público. Cristian Lozano

El segundo partido de ambos en la elite del fútbol argentino se dio, en el Malvinas Argentinas, el 5 de abril del 2025. El cotejo terminó 1-1 gracias a los goles de Santino Andino para el Expreso e Iván Villalba para la Lepra.