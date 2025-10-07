Junto a la Reina de la Vendimia, Fundación Grupo América ayuda a Brazos Abiertos Pimpón

"La Fundación Grupo América está en función permanente, y si podemos ayudar, decimos presente. Siempre estaremos, y más aún cuando se trata de un merendero. Sería ideal que estos espacios fueran prescindibles, pero mientras sean necesarios, vamos a seguir colaborando e invitando a más mendocinos solidarios a sumarse”, expresó Gabriela Alé, directora ejecutiva de FGA.

El merendero comenzó a funcionar en 2020, al inicio de la pandemia de Covid -19, cuando la situación económica y social llevó a muchos vecinos a pedir ayuda. Allí encontraron la voluntad de Shirley Torres, responsable de la institución, quien recuerda con emoción que eligió el nombre Brazos Abiertos Pimpón en honor a su madre, también dedicada a ayudar a los demás y siempre decía que su casa era una casa de "brazos abiertos".

solidaridad merendero Pinpom FGA y Reina Nacional 2025 (3) Shirley Torres, y una vida dedicada al estudio y a la solidaridad. Foto: UNO/Cristian Lozano

La joven de 31 años, que está finalizando el segundo año de la tecnicatura en administración de empresas de la salud, atraviesa sus días haciendo malabares entre los horarios de cursado y la cocina. Junto a su hermana, se ocupa de preparar las raciones para los niños, niñas y adolescentes que asisten al merendero, así como las viandas que llevan otros vecinos, incluyendo madres con niños pequeños no escolarizados y personas de la tercera edad, quienes también encuentran en el lugar un espacio de contención y empatía.

“No contamos con ayuda de organismos oficiales, ni del Gobierno, ni de la municipalidad, ni de ningún partido político. Esto se sostiene gracias a la gente solidaria”, relató Shirley. Recordó que al principio lo hacían a pie, recorriendo los negocios de la calle Lisandro Moyano, contando su iniciativa. Cada comerciante daba lo que podía. “Un día, un propietario nos dijo: ‘No es mucho, pero cuenten con 20 kilos de harina’. Cada mes buscábamos la harina en un cochecito de bebé. Hasta que abrí las redes sociales y mucha más gente empezó a colaborar con lo poco que tenía. Así nos conoció Alejandrina”, detalló la joven.

Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025, corroboró esta historia y detalló que conoció el merendero a través de las redes sociales. Conmovida, hace algunos meses comenzó a visitarlo y acompañar sus actividades. Así fue que, al recibir la donación de Fundación Grupo América a través del Programa Vendimia Solidaria, no dudó en cuál sería el destino.

“Acá faltan muchas cosas”, reconoció Alejandrina, quien representó justamente al departamento de Las Heras. “Se atiende a muchos niños e incluso se les brinda apoyo escolar. Organizan acciones para fechas especiales, como el Día del Niño, las fiestas y Reyes. Acá siempre hace falta ayuda y ojalá podamos lograr que mucha más gente colabore”, enfatizó la soberana.

solidaridad merendero Pinpom FGA y Reina Nacional 2025 (1) Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia invitó a la comunidad a colaborar con la tarea que se lleva adelante desde el merendero Pimpón.

Si bien esta ayuda de materiales es muy importante y permitirá que los niños, niñas y adolescentes puedan reforzar sus conocimientos en un espacio más adecuado, el merendero cumple otras funciones clave, como alimentar a más de 80 familias del barrio y de zonas aledañas. Por eso, toda colaboración sigue siendo más necesaria que nunca. Empresas y particulares que quieran sumarse a esta labor solidaria pueden contactarse con Shirley Torres al 2615934354 o a través del Instagram @pinpom155