Compañero, socio y amigo

Messi se despidió de Jordi Alba con una frase cargada de emoción: "Quién me va a dar los pases atrás"

Jordi Alba anunció que se retira del fútbol al finalizar la temporada en Inter Miami y Lionel Messi lo despidió en las redes sociales con un cariñoso mensaje

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Messi y un saludo muy especial.

De a poco, los referentes futbolísticos se van retirando del fútbol. Hace dos semanas lo anunció Sergio Busquets y hoy hizo lo propio Jordi Alba, lateral izquierdo de 36 años, multicampeón con el Barcelona- donde llegó a ser capitán tras la salida de Lionel Messi - y actualmente jugador del Inter Miami.

El video del jugador español conmovió el mundo del fútbol despertando el saludo en las redes sociales de sus colegas y amigos. Entre los que más se destacan son el de Messi (compañero, socio y amigo) y el de Sergio Ramos (con quien tuvo batallas inolvidables en los Barcelona - Real Madrid, pero con quien también compartió en la Selección de España).

El emotivo saludo de Lionel Messi para Jordi Alba

El crack argentino, que compartió vestuario con Alba en Barcelona e Inter Miami, escribió en la publicación del lateral izquierdo español: "Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí".

Saludo de Lionel Messi a Jordi Alba
El saludo de Lionel Messi a Jordi Alba.

El 10 recordó la gran sociedad que forjaron juntos durante tantos años donde el lateral le brindó 23 de las 55 asistencias que realizó en el conjunto catalán: "Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años… Quién me va a dar los pases atrás ahora???".

Messi - Alba - Busquets
Abrazo de campeones.

Antonela Roccuzzo, esposa de Lio y amiga de la familia Alba, se sumó al saludo: "Los vamos a extrañar familia hermosa", y arrobó a Romarey Ventura, pareja del lateral.

El mensaje de Sergio Ramos, su compañero en la defensa española

El defensor de 39 años que fue capitán y figura del Real Madrid en las emblemáticas batallas que lo enfrentaron a Lionel Messi, Jordi Alba y compañía, también le dedicó un sentido mensaje: "Mi querido Jordi, cuántas aventuras, enfrentamientos y momentos hemos compartido. Cuántos éxitos y triunfos hemos disfrutado juntos de nuestra Selección".

"Te vas como un grande de la banda izquierda y un grande del fútbol español. El fútbol te echará de menos, pero te recordará siempre. Fuerte abrazo, Tete, y a disfrutar de la siguiente etapa con la familia. Beso, brother", concluyó Sergio Ramos.

