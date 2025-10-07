Messi se despidió de Jordi Alba con una frase cargada de emoción: "Quién me va a dar los pases atrás"

Saludo de Lionel Messi a Jordi Alba El saludo de Lionel Messi a Jordi Alba.

El 10 recordó la gran sociedad que forjaron juntos durante tantos años donde el lateral le brindó 23 de las 55 asistencias que realizó en el conjunto catalán: "Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años… Quién me va a dar los pases atrás ahora???".

Messi - Alba - Busquets Abrazo de campeones.

Antonela Roccuzzo, esposa de Lio y amiga de la familia Alba, se sumó al saludo: "Los vamos a extrañar familia hermosa", y arrobó a Romarey Ventura, pareja del lateral.

El mensaje de Sergio Ramos, su compañero en la defensa española

El defensor de 39 años que fue capitán y figura del Real Madrid en las emblemáticas batallas que lo enfrentaron a Lionel Messi, Jordi Alba y compañía, también le dedicó un sentido mensaje: "Mi querido Jordi, cuántas aventuras, enfrentamientos y momentos hemos compartido. Cuántos éxitos y triunfos hemos disfrutado juntos de nuestra Selección".

Embed Mi querido Jordi, cuántas aventuras, enfrentamientos y momentos hemos compartido. Cuántos éxitos y triunfos hemos disfrutado juntos de nuestra Selección. Te vas como un grande de la banda izquierda y un grande del fútbol español. El fútbol te echará de menos, pero te recordará… pic.twitter.com/CtNKKK5E4R — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 7, 2025

"Te vas como un grande de la banda izquierda y un grande del fútbol español. El fútbol te echará de menos, pero te recordará siempre. Fuerte abrazo, Tete, y a disfrutar de la siguiente etapa con la familia. Beso, brother", concluyó Sergio Ramos.