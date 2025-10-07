Jordi Alba
En la temporada 2014/15 Jordi Alba ganó la Champions League junto a Lionel Messi.
En el Barcelona disputó 458 partidos, anotando 27 goles y asistiendo en 99 oportunidades. En cuanto a las sanciones en el club catalán, recibió 97 tarjetas amarillas, tres expulsiones por doble amarilla y ninguna tarjeta roja directa.
En mayo de 2023 rescindió su contrato con el conjunto catalán tras haber permanecido en el club durante 11 años donde consiguió 18 títulos. Luego llegó al Inter Miami donde se reencontró con Lionel Messi y Sergio Busquets y donde luego llegó Luis Suárez.
En cuanto a la selección de España, Jordi Alba participó de 93 partidos y logró ser campeón en la Eurocopa 2012 y de la Nations League en 2023.
Jordi Alba en Inter Miami
En 2023 llegó al Inter Miami de Lionel Messi.
Los títulos de Jordi Alba
En Barcelona (18):
- 1 Champions League.
- 1 Mundial de Clubes.
- 6 Ligas.
- 1 Supercopas de Europa.
- 5 Copas del Rey.
- 4 Supercopas de España.
En Inter Miami (2):
- 1 Supporters' Shield de Estados Unidos.
- 1 Leagues Cup.
En la selección de España (2):
- 1 Eurocopa.
- 1 UEFA Nations League.
El compañero de Lionel Messi que dijo adiós: "Gracias fútbol"
Embed - Jordi Alba anunció su retiro del fútbol