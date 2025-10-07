Se trata de Jordi Alba, lateral español de 36 años que se convirtió en multicampeón con el Barcelona y ganó dos títulos con la selección de su país. El amigo de Messi anunció su decisión a través de un emotivo video.

La carrera de Jordi Alba

Jorge Alba Ramos nació el 21 de marzo de 1989 y comenzó su carrera en el Atlético Centro Hospitalense. Tras ello fichó por el Barcelona y estuvo siete años en la Masia aunque no llegó a debutar en el conjunto catalán y continuó en la Unió Esportiva Cornellà. Luego recaló en el Valencia donde estuvo tres temporadas y regresó al Barcelona en julio de 2012 a cambio de 14 millones de euros.