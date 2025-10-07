photoLionel Messi le dice adiós a otro compañero multicampeón.

photoLionel Messi le dice "adiós" a otro compañero multicampeón.

Se trata de Jordi Alba, lateral español de 36 años que se convirtió en multicampeón con el Barcelona y ganó dos títulos con la selección de su país. El amigo de Messi anunció su decisión a través de un emotivo video.

La carrera de Jordi Alba

Jorge Alba Ramos nació el 21 de marzo de 1989 y comenzó su carrera en el Atlético Centro Hospitalense. Tras ello fichó por el Barcelona y estuvo siete años en la Masia aunque no llegó a debutar en el conjunto catalán y continuó en la Unió Esportiva Cornellà. Luego recaló en el Valencia donde estuvo tres temporadas y regresó al Barcelona en julio de 2012 a cambio de 14 millones de euros.

Jordi Alba
En la temporada 2014/15 Jordi Alba ganó la Champions League junto a Lionel Messi.

En el Barcelona disputó 458 partidos, anotando 27 goles y asistiendo en 99 oportunidades. En cuanto a las sanciones en el club catalán, recibió 97 tarjetas amarillas, tres expulsiones por doble amarilla y ninguna tarjeta roja directa.

En mayo de 2023 rescindió su contrato con el conjunto catalán tras haber permanecido en el club durante 11 años donde consiguió 18 títulos. Luego llegó al Inter Miami donde se reencontró con Lionel Messi y Sergio Busquets y donde luego llegó Luis Suárez.

En cuanto a la selección de España, Jordi Alba participó de 93 partidos y logró ser campeón en la Eurocopa 2012 y de la Nations League en 2023.

Jordi Alba en Inter Miami
En 2023 llegó al Inter Miami de Lionel Messi.

Los títulos de Jordi Alba

En Barcelona (18):

  • 1 Champions League.
  • 1 Mundial de Clubes.
  • 6 Ligas.
  • 1 Supercopas de Europa.
  • 5 Copas del Rey.
  • 4 Supercopas de España.

En Inter Miami (2):

  • 1 Supporters' Shield de Estados Unidos.
  • 1 Leagues Cup.

En la selección de España (2):

  • 1 Eurocopa.
  • 1 UEFA Nations League.

El compañero de Lionel Messi que dijo adiós: "Gracias fútbol"

Embed - Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

