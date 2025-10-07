Inicio Ovación Fútbol Franco Petroli
"Tenemos que tener la cabeza fría": el mensaje de Franco Petroli a Godoy Cruz de cara al partido con la Lepra

Franco Petroli, referente de Godoy Cruz, analizó el duro presente del equipo y reveló cómo afrontarán la urgencia de ganar ante Independiente Rivadavia

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Franco Petroli habló a días de visitar a Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini.

Franco Petroli, que no tuvo mucha acción pero fue clave para que Godoy Cruz no se quedara con las manos vacías ante Independiente en el Feliciano Gambarte, analizó el presente del equipo. Además, como no podía ser de otra manera, comenzó a palpitar lo que será la visita del próximo domingo a Independiente Rivadavia.

Luego de ahogarles los gritos de gol a Ignacio Pussetto y Kevin Lomónaco, en ambas ocasiones tras un cabezazo, el arquero del Expreso dijo presente en zona mixta. El ex River se refirió a la urgencia de revertir la racha y al deseo de obtener un buen resultado ante la Lepra.

Franco Petroli habló en la previa del Godoy Cruz-Independiente Rivadavia que se avecina.

El análisis de Franco Petroli sobre el presente de Godoy Cruz

Con el empate 1-1 ante Independiente, Godoy Cruz sigue sin poder ganar en condición de local en lo que va del torneo. Esto se traduce en que, desde su vuelta al Feliciano Gambarte, no ha podido celebrar junto a sus hinchas.

En cuanto acómo debe el equipo salir de esta mala racha, Petroli manifestó: "Con la entrega del equipo, con la intención de ir para adelante, de seguir combatiendo, que es lo que lo que tenemos que hacer. Ojalá que en el próximo partido podamos ganar, que es lo que estamos buscando".

En medio de este complicado panorama, los hinchas comenzaron a hablar en las redes de "maldiciones", "brujerías" y de la urgencia de realizar una limpieza en la Bodega. Sobre esta temática, el arquero fue categórico: "Nosotros tenemos que seguir, no podemos pensar en esas cosas. Obviamente escuchamos todo, pero nosotros somos los que estamos ahí adentro, somos los que tenemos que decidir, tenemos que trabajar para decidir mejor y Tenemos que tener la cabeza fría para decidir mejor. Es cuestión de de seguir insistiendo, es la única manera".

Por último, y como no podía ser de otra manera, Franco Petroli fue consultado por el partido que se avecina ante Independiente Rivadavia (domingo 12/10, a las 16.45, en el Bautista Gargantini).

"Sabemos lo que es el clásico, estamos con mucha ambición, con muchas ganas de de jugarlo y también con la tranquilidad de tener una semana por delante para trabajar y preparar el partido", sentenció el arquero.

