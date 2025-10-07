"Tenemos que tener la cabeza fría": el mensaje de Franco Petroli a Godoy Cruz de cara al partido con la Lepra

En cuanto acómo debe el equipo salir de esta mala racha, Petroli manifestó: "Con la entrega del equipo, con la intención de ir para adelante, de seguir combatiendo, que es lo que lo que tenemos que hacer. Ojalá que en el próximo partido podamos ganar, que es lo que estamos buscando".

En medio de este complicado panorama, los hinchas comenzaron a hablar en las redes de "maldiciones", "brujerías" y de la urgencia de realizar una limpieza en la Bodega. Sobre esta temática, el arquero fue categórico: "Nosotros tenemos que seguir, no podemos pensar en esas cosas. Obviamente escuchamos todo, pero nosotros somos los que estamos ahí adentro, somos los que tenemos que decidir, tenemos que trabajar para decidir mejor y Tenemos que tener la cabeza fría para decidir mejor. Es cuestión de de seguir insistiendo, es la única manera".

Embed - Franco Petroli - arquero de Godoy Cruz

Por último, y como no podía ser de otra manera, Franco Petroli fue consultado por el partido que se avecina ante Independiente Rivadavia (domingo 12/10, a las 16.45, en el Bautista Gargantini).

"Sabemos lo que es el clásico, estamos con mucha ambición, con muchas ganas de de jugarlo y también con la tranquilidad de tener una semana por delante para trabajar y preparar el partido", sentenció el arquero.