También cometieron infracciones reglamentarias como ingresar banderas no autorizadas, lanzar objetos al campo de juego y utilizar bengalas de humo. En cuanto a conductas inapropiadas detallaron que incumplieron la norma de no fumar en ciertas partes del estadio.

Por el lado de los jugadores explicaron que hubo actos de violencia por parte del plantel Millonario entre los que se destaca el protagonizado por el Huevo Acuña cuando se puso cara a cara con el defensor del Inter Denzel Dumfries y lo invitó a pelear fuera del campo de juego.

¿Cuánto deberá pagar River?

Finalmente, River tendrá que pagar una multa de 88 mil dólares, monto que fue decidido tras analizar los diferentes actos negativos que llevó adelante tanto la hinchada como los integrantes del plantel.

Montiel recibe la roja en el Mundial de Clubes Montiel recibió la tarjeta roja frente al Inter.

Pero no es la única sanción ya que en caso de reincidencia o falta de acciones correctivas, la FIFA puede aplicar sanciones deportivas o disciplinarias más severas. Entre esas opciones surge la posibilidad de disputar partidos con restricciones de público.

La dirigencia Millonaria se comprometió a implementar medidas internas para evitar nuevas sanciones, es así que deberá presentar un plan de educación y concientización con el objetivo de erradicar la discriminación y promover el respeto en los estadios.