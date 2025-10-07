Seis constructoras se presentaron este martes con propuestas económicas para el ingreso a la vieja villa de Potrerillos, sobre la Ruta Provincial 89, puerta de entrada a todas las localidades cordilleranas de la zona como El Salto, Las Vegas, Valle del Sol y Vallecitos, entre las principales.
Seis empresas pugnan por la reconstrucción del ingreso a la villa de Potrerillos
Se trata de la Ruta Provincial 89, donde se reasfaltará y se construirá un nuevo puente en la entrada a la villa de Potrerillos