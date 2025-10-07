Seis empresas pugnan por la reconstrucción del ingreso a la villa de Potrerillos

Las ofertas se dieron a conocer durante la apertura de sobres que se realizó en la sede central de la Dirección de Vialidad Mendoza.

El presupuesto destinado para esta obra es de $3.091 millones, monto que incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Blanco y el reencarpetado asfáltico de 3,3 kilómetros desde el puente hasta el primer badén, en el arroyo El Salto.