Obra pública

Seis empresas pugnan por la reconstrucción del ingreso a la villa de Potrerillos

Se trata de la Ruta Provincial 89, donde se reasfaltará y se construirá un nuevo puente en la entrada a la villa de Potrerillos

El puente sobre el río Blanco que se renovará.

Seis constructoras se presentaron este martes con propuestas económicas para el ingreso a la vieja villa de Potrerillos, sobre la Ruta Provincial 89, puerta de entrada a todas las localidades cordilleranas de la zona como El Salto, Las Vegas, Valle del Sol y Vallecitos, entre las principales.

Las ofertas se dieron a conocer durante la apertura de sobres que se realizó en la sede central de la Dirección de Vialidad Mendoza.

El presupuesto destinado para esta obra es de $3.091 millones, monto que incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Blanco y el reencarpetado asfáltico de 3,3 kilómetros desde el puente hasta el primer badén, en el arroyo El Salto.

La entrada asfáltica a la villa de Potrerillos que será restaurada.

Las firmas interesadas que están en carrera son Black Shadow, Stornini SA, Da Fre SA, Luis Pagliara SA, Kraft SRL y Laugero Construcciones SA.

La reconstrucción de la calzada asfáltica, donde están la comisaría y el centro de salud, consistirá en eliminar la vieja carpeta existente y aplicar una capa nueva.

Previo al tramo, en el punto donde el río Blanco desagua sobre el embalse Potrerillos, se construirá un nuevo puente que remplazará a la vieja estructura actual.

