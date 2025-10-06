Citados a sus selecciones nacionales (6 jugadores):

Gonzalo Montiel: Selección argentina.

Marcos Acuña: Selección argentina.

Lautaro Rivero: Selección argentina.

Juan Fernado Quintero: Selección colombiana.

Kevin Castaño: Selección colombiana.

Matías Galarza: Selección paraguaya.

Lesionados (7 jugadores):

Germán Pezzela.

Maximiliano Mezza.

Pity Martínez.

Giorgio Costantini.

Sebastián Driussi.

Agustín Ruperto.

Enzo Pérez.

Expulsados (2 jugadores):

Juan Portillo.

Maximiliano Salas.

Juan Portillo fue expulsado frente a Rosario Central.

La queja de Marcelo Gallardo

Luego de caer frente a Rosario Central el técnico de River cargó con su ironía hacia la AFA ya que tendrá que proveer a las selecciones con seis jugadores: "No está bueno que se juegue en fecha FIFA. Somos el equipo que más perjudicado sale, pero bueno, lo que pensemos nosotros no importa porque estaba así de antemano".

"Lo jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias de jugadores de Selección y otras faltas. Hay que afrontar lo que venga", agregó Gallardo.

La lista puede achicarse luego que evaluen cómo evolucionan las lesiones de Enzo Pérez y de Sebastián Driussi en el entrenamiento que se llevará adelante a partir del martes. En esa cita solo serán convocados los jugadores lesionados mientras que el resto del plantel comenzará a entrenar a partir del miércoles.

La mala racha que afronta River

Más allá que el jueves pasado el Millo se impuso a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina por 1 a 0 y con gol de Maxi Salas, por el torneo local y por Copa Libertadores sumó cinco partidos sin ganar.

Mientras que por el torneo internacional cayó 2 a 1 en El Monumental frente a Palmeiras y luego 3 a 1 en São Paulo, por la Liga Profesional suma tres partidos consecutivos sin conocer la victoria: Atlético Tucumán (0-2), Deportivo Riestra (1-2) y Rosario Central (1-2).

Ahora deberá intentar dar vuelta la historia teniendo en cuenta que sufrirá una gran cantidad de bajas y que, por el momento, está clasificando al Repechaje de la Copa Libertadores 2026; por lo tanto, los puntos venideros son fundamentales para lograr clasificar al máximo torneo internacional de Sudamérica.