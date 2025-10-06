Del Piero compartió con sus seguidores de Instagram una imagen que rápidamente fue capturada por los hinchas y que a los minutos fue eliminada por el ex Juventus. Y claro, acababa de revelar sin autorización de empresa de ropa alemana los modelos de las camisetas que van a utilizar los jugadores en la próxima cita mundialista.

La imagen muestra una larga fila de maniquíes donde se puede observar del lado izquierdo las casacas titulares y del lado derecho las suplentes. En el primer lugar se encuentra la Selección argentina, luego sigue la mexicana, la alemana y después la correspondiente a España. Más atrás puede verse, pero con menor detalle y definición, la de Italia, Colombia y Japón, entre otras.

Camisetas filtradas por Del Piero El sitio web Mantos do Futebol analizó las camisetas filtradas.

Alessandro Del Piero fue invitado frente a otras grandes figuras del fútbol mundial: Cafú, Jürgen Klinsmann, Xavi Hernández y Zinedine Zidane; aunque Adidas no contaba con que el italiano iba a cometer el eror de pecar de curioso e informarle a todo el mundo cuáles serían las camisetas.

Ya roto el hermetismo, resta saber cuándo la marca alemana realizará un comunicado oficial con las presentaciones propiamente dichas donde las grandes estrellas del fútbol mundial modelarán con las camisetas de sus respectivas selecciones.