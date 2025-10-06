Preocupa en Boca la salud de Miguel Ángel Russo: cómo está el entrenador

Boca espera por la evolución de su estado, que ha generado múltiples mensajes de apoyo y preocupación en el ambiente deportivo. La prioridad absoluta del club es la recuperación del entrenador, cuyo regreso a la actividad no tiene una fecha definida.

La decisión que tomará Boca con Miguel Ángel Russo

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, ratificaría al DT hasta fin de año bajo cualquier circunstancia. Trascendió que independientemente de las presencias o ausencias del entrenador campeón de la Copa Libertadores con el elenco auriazul en el 2007, que lucha contra una enfermedad que lo tuvo a maltraer en las últimas semanas, su cuerpo técnico estará a cargo del plantel profesional -como mínimo- hasta diciembre.

russo 1 Russo lleva dos partidos sin dirigir a Boca.

La dura enfermedad del DT de Boca, Miguel Ángel Russo

Desde principios de septiembre, Russo fue hospitalizado por breves períodos, en medio de su lucha contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Bogotá.

El estado de salud empeoró en los últimos días y por eso el DT que está a cargo del plantel es el ex defensor Claudio Úbeda.