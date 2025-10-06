Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
El DT no la pasa bien

Preocupa en Boca la salud de Miguel Ángel Russo: cómo está el entrenador

El entrenador Miguel Ángel Russo preocupa al Mundo Boca y al fútbol en general. El estado de salud del DT xeneize no es bueno

Por UNO
Miguel Ángel Russo mantiene en vilo a Boca.

Miguel Ángel Russo mantiene en vilo a Boca.

El técnico de Boca, Miguel Angel Russo, preocupa al Mundo xeneize porque su estado de salud no es bueno. El entrenador está en reposo domiciliario tras ser internado y dado de alta hace dos semanas.

Boca Juniors le ganó por 5-0 a Newell’s este domingo, por la fecha 11 del Torneo Clausura, y manda en su zona. Sin embargo, Russo no estuvo en el banco de suplentes por segundo partido consecutivo, ya que tampodo estuvo en la derrota ante Defensa y Justicia en Florencia Varela el pasado fin de semana.

Miguel Ángel Russo
Miguel &Aacute;ngel Russo no est&aacute; bien de salud.

Miguel Ángel Russo no está bien de salud.

Russo fue dado de alta del sanatario Fleni donde se estaba internado por un cuadro de deshidratación y valor altos de bilirrubina y en Boca aún preocupa el delicado estado de salud del entrenador que ha generado mensajes de apoyo y preocupación.

Boca espera por la evolución de su estado, que ha generado múltiples mensajes de apoyo y preocupación en el ambiente deportivo. La prioridad absoluta del club es la recuperación del entrenador, cuyo regreso a la actividad no tiene una fecha definida.

La decisión que tomará Boca con Miguel Ángel Russo

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, ratificaría al DT hasta fin de año bajo cualquier circunstancia. Trascendió que independientemente de las presencias o ausencias del entrenador campeón de la Copa Libertadores con el elenco auriazul en el 2007, que lucha contra una enfermedad que lo tuvo a maltraer en las últimas semanas, su cuerpo técnico estará a cargo del plantel profesional -como mínimo- hasta diciembre.

russo 1
Russo lleva dos partidos sin dirigir a Boca.

Russo lleva dos partidos sin dirigir a Boca.

La dura enfermedad del DT de Boca, Miguel Ángel Russo

Desde principios de septiembre, Russo fue hospitalizado por breves períodos, en medio de su lucha contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Bogotá.

El estado de salud empeoró en los últimos días y por eso el DT que está a cargo del plantel es el ex defensor Claudio Úbeda.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas