Sin embargo, también puedes recurrir a una mezcla de ingredientes para cumplir con este objetivo. En concreto, debes utilizar agua y azúcar.

Los azúcares proporcionan la energía necesaria para que los colibríes mantengan su altísimo metabolismo y su vuelo, mientras que el agua les permite mantenerse hidratados. Al mismo tiempo, esta mezcla imita el néctar presente en las plantas y flores.

mezcla, ingredientes A través de esta mezcla, puedes atraer a los colibríes al jardín de tu casa.

No agregues colorantes a la solución, ya que pueden ser perjudiciales para los colibríes. Evita la miel por completo, ya que puede contener minerales en exceso que estas aves no pueden digerir.

Cómo preparar esta mezcla para atraer a los colibríes a tu jardín

Hierve el agua: para asegurar su pureza y para que el azúcar se disuelva más fácilmente. Agrega el azúcar: al agua caliente y revuelve hasta que se disuelva por completo. Deja enfriar la mezcla: a temperatura ambiente antes de llenar el bebedero. Limpia el bebedero: con frecuencia para evitar la fermentación del líquido.

Deberás colocar esta mezcla en un lugar abierto, fuera del alcance de mascotas y protegido del sol directo, y reemplaza la mezcla cada pocos días para mantenerla fresca. ¿Estás listo para ver colibríes en tu jardín?