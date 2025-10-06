Destacable es que las 3 empresas destinan parte de sus espacios a difundir y comercializar literatura mendocina escrita por mendocinos.

García Santos Libros Pilar García Santos, de García Santos Libros, 85 años de atención personalizada a través de las generaciones, con Alfredo Cornejo.

Librerías de Mendoza a través del tiempo

García Santos Libros cumplió 85 años en el mercado mendocino. Centro Internacional del Libro festeja 60 años y Rayuela Libros, 50 años.

Pilar García Santos, Débora Miyara y Diego Salamone fueron reconocidos por el Gobierno de Mendoza a instancias de la cartera de Cultura: "La lectura es una herramienta de crecimiento y reconocer a quienes sostienen librerías durante décadas es también valorar el esfuerzo de acercar libros y conocimiento a generaciones de mendocinos", posteó el gobernador Cornejo.

Centro Internacional del Libro Débora Miyara, del Centro Internacional del Libro, 60 años de carrera.

Las 3 librerías más antiguas de Mendoza ocuparon sitios de gran visibilidad durante la Feria del Libro 2025 realizada en el Espacio Le Parc, en Guaymallén, del jueves 28 de septiembre al domingo 5 de octubre.

Rayuela Libros Diego Salamone, de Rayuela Libros, 50 años de trayectoria en Mendoza, con el gobernador.

"La Feria del Libro convoca a miles de mendocinos de todas las edades y nos recuerda el valor de la lectura", coincidieron los participantes del acto de reconocimiento en Casa de Gobierno, donde García Santos, Miyara y Salamone recibieron cuadros de reconocimiento de manos del primer mandatario provincial y de funcionarios de Educación y Cultura de Mendoza.