La Feria del Libro retomó con fuerza tras la suspensión por el temporal en Mendoza

Las actividades se desarrollan desde las 15 en Guaymallén, San Rafael y San Martín. Hay talleres, obras de teatro y presentaciones de libros

Tras la suspensión del viernes por el temporal de viento, la Feria del Libro de Mendoza 2025 retomó sus actividades este sábado con una extensa programación. Las propuestas se desarrollarán desde las 15 hasta las 20.30 en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén, con actividades paralelas en San Rafael y San Martín.

La jornada arrancará con dos presentaciones simultáneas en Guaymallén: Eduardo Médici expondrá su libro "Restos, rastros y rostros, nada está quieto" en la sala Ernesto Suárez, mientras que en la sala Tito Francia se realizará una charla sobre feminismo.

La programación completa del sábado 27 de septiembre en el Espacio Julio Le Parc continuará de la siguiente forma:

cronograma feria del libro mendoza 2025 sabado 27 de septiembre

Las actividades de la Feria del Libro 2025 en San Rafael y San Martín

En San Rafael, la programación arrancará también a las 15 en el Centro de Congresos y Exposiciones "Alfredo Bufano" con dos propuestas simultáneas: el taller "Escribiendo mis emociones" a cargo de Juan Cabezón en la sala Chañares y la obra teatral "Y a dónde van a parar las medias guachas?" en la sala Coirones.

El cierre de la jornada sanrafaelina estará a cargo del psicoanalista Javier Pérez con su exitoso personaje "Doctor Chinaski" a las 21.

cronograma feria del libro san rafael 2025

En San Martín, las actividades comenzarán a partir de las 16 con el taller de historieta para niños impartido por el profesor Rodolfo Montenegro en el aula 2 y el "Conservatorio Colectividad y letras", de Carla Barroso. Finalizará a las 21 con un concierto del compositor y acordeonista, Chango Spasiuk.

Las actividades en el Polideportivo San Pedro serán de la siguiente manera:

image

