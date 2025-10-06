Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima
Objetivo ascenso

Gimnasia y Esgrima afrontará la final de Primera Nacional con tres coincidencias llamativas con Independiente Rivadavia

En la cuenta regresiva rumbo al ansiado objetivo, Gimnasia y Esgrima tendrá varios puntos en común con la recordada definición de la Lepra.

Por UNO
Gimnasia y Esgrima va por el ansiado ascenso.

Gimnasia y Esgrima va por el ansiado ascenso.

Gimnasia y Esgrima jugará una nueva final por el ascenso.

Gimnasia y Esgrima jugará una nueva final por el ascenso.

En Gimnasia y Esgrima sueñan despiertos y van por el ansiado ascenso rumbo a Primera División. El triunfazo sobre Defensores de Belgrano depositó al Lobo en la gran final contra Deportivo Madryn del próximo sábado, en un partido que tiene varios puntos en común con la final que jugó Independiente Rivadavia.

Lo primero fue la confirmación de la sede, el día y horario: el encuentro por el primer boleto a la máxima división se jugará el sábado 11 de octubre a partir de las 17 en el estadio de Platense. Ahí se verán las caras Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn, los dos del torneo y líderes de cada zona del certamen.

Independiente-Rivadavia-Almirante-Brown.jpg

Coincidencias activadas, el partido que se avecina tiene algunas similitudes con el que jugó la Lepra ante Almirante Brown, como el árbitro encargado de impartir justicia: Nicolás Ramírez fue confirmado para pitar el duelo, casualmente, el mismo que dirigió aquella tarde noche en el Mario Alberto Kempes.

El otro punto en común es que la final será ante un equipo con los mismo colores y formato de camiseta: Almirante Brown y Deportivo Madryn comparten el aurinegro en su indumentaria y el mismo diseño con bastones verticales.

Por si faltara algo más, la definición será en año impar, una constante cada vez que un equipo mendocino logró el ascenso: Godoy Cruz en 2005 y 2007 más el reciente de Independiente Rivadavia en 2023. ¿Repetirá Gimnasia y Esgrima en 2025?

Ariel Broggi con plantel a disposición en Gimnasia y Esgrima

La victoria contra Defensores de Belgrano dejó un enorme alivio para el entrenador de Gimnasia y Esgrima. Es que los jugadores que llegaron al límite de amarillas, con riesgo de perderse el último encuentro, no fueron amonestados y están a disposición del entrenador. Antonio, Antonini, Saavedra, Puch y Andrada eran los que estaban en capilla pero todos zafaron.

Fermín Antonini: "Es un partido aparte y sumamente especial"

El mediocampista, pieza fundamental para Ariel Broggi, habló en la previa del encuentro con Ovación 90 y palpitó lo que se viene: "Es otra final, y como toda final, es un partido aparte. No hay que compararlo con la que jugamos contra San Martín porque es otro plantel, otro cuerpo técnico y otro momento del club. Ojalá podamos coronar la temporada con la frutilla del postre".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas