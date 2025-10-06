Gimnasia y Esgrima afrontará la final de Primera Nacional con tres coincidencias llamativas con Independiente Rivadavia

El otro punto en común es que la final será ante un equipo con los mismo colores y formato de camiseta: Almirante Brown y Deportivo Madryn comparten el aurinegro en su indumentaria y el mismo diseño con bastones verticales.

Por si faltara algo más, la definición será en año impar, una constante cada vez que un equipo mendocino logró el ascenso: Godoy Cruz en 2005 y 2007 más el reciente de Independiente Rivadavia en 2023. ¿Repetirá Gimnasia y Esgrima en 2025?

Ariel Broggi con plantel a disposición en Gimnasia y Esgrima

La victoria contra Defensores de Belgrano dejó un enorme alivio para el entrenador de Gimnasia y Esgrima. Es que los jugadores que llegaron al límite de amarillas, con riesgo de perderse el último encuentro, no fueron amonestados y están a disposición del entrenador. Antonio, Antonini, Saavedra, Puch y Andrada eran los que estaban en capilla pero todos zafaron.

Fermín Antonini: "Es un partido aparte y sumamente especial"

El mediocampista, pieza fundamental para Ariel Broggi, habló en la previa del encuentro con Ovación 90 y palpitó lo que se viene: "Es otra final, y como toda final, es un partido aparte. No hay que compararlo con la que jugamos contra San Martín porque es otro plantel, otro cuerpo técnico y otro momento del club. Ojalá podamos coronar la temporada con la frutilla del postre".