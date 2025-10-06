La película francesa de 2022 tiene una duración de 2 horas, está escrita y dirigida por David Rosenthal y se puede ver en el catálogo de Netflix desde septiembre de ese año.

La película Sin aliento se basa en la historia real de la buceadora francesa Audrey Mestre, quien murió ahogada en 2002 cuando intentaba batir un récord mundial de buceo libre.

Luego de su muerte, Pipin Ferreras, su pareja, tomó la decisión de realizar la misma proeza que su prometida y realizó una inversión en su honor. Esta acción fue filmada por el director James Cameron y tuvo como ingrediente el ramo de flores que el viudo dejó en las profundidades.

Netflix: de qué trata la película Sin aliento

Roxana Aubrey (Camille Rowe) se enamora perdidamente de Pascal Gauthier (Sofiane Zermani), un instructor de buceo que es campeón de mundial de apnea, quien le hace descubrir el apasionante y peligroso mundo de ese deporte. Pero ese amor tan profundo que experimenta Roxana, se convierte en destructivo, sumergiéndola en un mundo difícil de salir.

Reparto de Sin aliento, película de Netflix

Camille Rowe (Roxana)

Sofiane Zermani (Pascal)

César Domboy (Tom)

Laurent Fernandez (Stéphane)

Zacherie Chasseriaud (Sacha)

Muriel Combeau (Juliette)

Antonin Schopfer (Alain)

Tráiler de Sin aliento, película de Netflix

