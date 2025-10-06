Cómo eliminar a las cucarachas de la cocina usando un poco de pan: una trampa casera y efectiva

De esta manera, las cucarachas se sentirán atraídas por el cebo, pero el bicarbonato y la pasta dental les causarán la muerte al impedirles digerir los alimentos.

Estas plagas pueden verse mayoritariamente en la cocina de casa, ya que es uno de sus ambientes preferidos por la presencia de alimentos o humedad, condición que las favorece.

pan viejo, beneficios El pan, mezclado con otros elementos, puede ser un elemento efectivo para repeler cucarachas.

También puedes usar pan con azúcar o cerveza en frascos de vidrio para crear trampas, ya que las cucarachas entrarán, pero no podrán escapar de los bordes resbaladizos de la botella. ¿Estás listo para llevar a cabo este truco casero?

Consejos para alejar a las cucarachas de casa