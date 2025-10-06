Inicio Sociedad Cucarachas
Cómo eliminar a las cucarachas de la cocina usando un poco de pan: una trampa casera y efectiva

Con un poco de pan, es posible decirle adiós a la presencia de las cucarachas en tu cocina. El paso a paso de cómo realizarlo

Luciano Carluccio
Con un poco de pan, puedes fabricar una trampa casera contra las cucarachas.

Con la llegada del calor de la primavera, también comienzan a verse más en casa distintos tipos de plagas. Hablando precisamente, una de las más comunes son las cucarachas, aunque puedes crear tu propia trampa casera para eliminarlas de manera definitiva.

Lo curioso es que uno de los ingredientes de esta preparación es el pan, elemento quizás impensado dentro de la elaboración de un repelente natural.

Las cucarachas son una de las plagas más presentes en primavera.

Cómo eliminar a las cucarachas de la cocina con un poco de pan

Para usar pan y ahuyentar cucarachas de la cocina, mézclalo desmenuzado con ingredientes como jabón rallado, pasta dental y bicarbonato de sodio para crear una trampa o cebo venenoso.

De esta manera, las cucarachas se sentirán atraídas por el cebo, pero el bicarbonato y la pasta dental les causarán la muerte al impedirles digerir los alimentos.

Estas plagas pueden verse mayoritariamente en la cocina de casa, ya que es uno de sus ambientes preferidos por la presencia de alimentos o humedad, condición que las favorece.

El pan, mezclado con otros elementos, puede ser un elemento efectivo para repeler cucarachas.

También puedes usar pan con azúcar o cerveza en frascos de vidrio para crear trampas, ya que las cucarachas entrarán, pero no podrán escapar de los bordes resbaladizos de la botella. ¿Estás listo para llevar a cabo este truco casero?

Consejos para alejar a las cucarachas de casa

  • Cocina impecable: limpia derrames de comida y migas inmediatamente, mantén el fregadero libre de platos sucios y guarda la comida en recipientes herméticos.
  • Basura controlada: saca la basura regularmente y asegúrate de que la bolsa esté bien cerrada y atada.
  • Revisa la humedad: las cucarachas son atraídas por la humedad, así que mantén secas las áreas de almacenamiento y sella cualquier fuga de agua o áreas con agua estancada.
  • Limpieza profunda: aspira debajo y detrás de electrodomésticos como el refrigerador, el horno y el microondas para eliminar restos de comida.
  • Desecha objetos innecesarios: elimina periódicos viejos, cajas y otros objetos que puedan servirles de escondite.

