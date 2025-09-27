Inicio Sociedad planta
Cómo usar la planta de menta para repeler a las cucarachas de tu cocina: un truco casero efectivo

Usando la planta de menta, puedes erradicar la presencia de cucarachas en casa. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
La planta de menta puede ser utilizada para ahuyentar a las plagas de casa.

Si tienes problemas de cucarachas en casa, puedes utilizar a una famosa planta para repelerlas. Sucede que la planta de menta tiene un fuerte aroma que ahuyenta a este y a otros insectos. En este contexto, muchos no saben cómo utilizarla en casa.

Cómo usar la planta de menta para repeler a las cucarachas de tu cocina

Para usar la menta como repelente de cucarachas, coloca plantas de menta en macetas en la cocina, especialmente cerca de grietas y puntos de acceso. Esta es la opción más popular.

Sin embargo, también puedes preparar un spray rociando una infusión de hojas de menta en zonas problemáticas, o colocar hojas secas en rincones y rendijas con el mismo objetivo.

Reemplaza las hojas de la planta de menta y la infusión cada cierto tiempo, ya que su poder repelente disminuye al perder su aroma. La clave para mantener las cucarachas alejadas es la constancia en la aplicación de estos métodos, con los que puedes evitar caer en costosos productos químicos.

Con las altas temperaturas, las cucarachas son una de las plagas más frecuentes.

Si tienes una planta de menta en casa, debes asegurarte de mantenerla hidratada y podarla con frecuencia para asegurar un aroma intenso y constante, que es lo que ahuyenta a las cucarachas.

Cómo preparar un spray casero con hojas de menta, paso a paso

  • Hierve el agua: pon a hervir 1 litro de agua.
  • Infusiona las hojas: agrega 10 a 15 hojas de menta fresca y deja reposar.
  • Deja enfriar: deja que la infusión repose y enfríe completamente antes de usarla.
  • Cuela y trasvasa: cuela la infusión y vierte el líquido resultante en tu botella con atomizador.

Si no tienes ganas de realizar esta preparación, puedes recurrir al aceite de menta, el cual es beneficioso para eliminar las plagas del hogar. Si nada de esto funciona, será mejor que te contactes con un exterminador profesional.

