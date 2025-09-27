Cómo usar la planta de menta para repeler a las cucarachas de tu cocina: un truco casero efectivo

Si tienes problemas de cucarachas en casa, puedes utilizar a una famosa planta para repelerlas. Sucede que la planta de menta tiene un fuerte aroma que ahuyenta a este y a otros insectos. En este contexto, muchos no saben cómo utilizarla en casa.
La menta es una planta que tiene compuestos como el mentol y la pulegona, que interfiere los receptores de las cucarachas y altera e irrita por completo su sistema nervioso.
Para usar la menta como repelente de cucarachas, coloca plantas de menta en macetas en la cocina, especialmente cerca de grietas y puntos de acceso. Esta es la opción más popular.
Sin embargo, también puedes preparar un spray rociando una infusión de hojas de menta en zonas problemáticas, o colocar hojas secas en rincones y rendijas con el mismo objetivo.
Reemplaza las hojas de la planta de menta y la infusión cada cierto tiempo, ya que su poder repelente disminuye al perder su aroma. La clave para mantener las cucarachas alejadas es la constancia en la aplicación de estos métodos, con los que puedes evitar caer en costosos productos químicos.
Si tienes una planta de menta en casa, debes asegurarte de mantenerla hidratada y podarla con frecuencia para asegurar un aroma intenso y constante, que es lo que ahuyenta a las cucarachas.
Si no tienes ganas de realizar esta preparación, puedes recurrir al aceite de menta, el cual es beneficioso para eliminar las plagas del hogar. Si nada de esto funciona, será mejor que te contactes con un exterminador profesional.