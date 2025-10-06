En un relato que rozaba la arenga y aprovechando que la conferencia de prensa se llevó a adelante en La Bombonera y no en Rosario, el entrenador continuó: "Tenemos que poner los huevos más que nunca en esta situación. A los jugadores no se les dice nada: hay que comer mierda porque la situación lo amerita. A los hinchas tampoco, porque nos siguen bancando".

Jugamos de local y llenan la cancha. Entonces, estoy agradecido con ellos porque son los que están siempre.

"No se puede hablar más. Pasaron un montón de cosas y hay que ponerle la cara a la situación. La realidad es que depende de nosotros y si no levantamos, va a ser difícil. Yo sigo con la misma fuerza del primer día. Después veremos en diciembre", manifestó el entrenador que llegó a Rosario luego de dirigir al Deportivo Riestra.

Cristian Fabbiani Cristian Fabbiani desea aguantar hasta diciembre.

"Es imposible rescatar algo de este partido"

El triunfo fue categórico ya que cayeron por 5 a 0 frente a Boca Juniors y en ningún momento la Lepra rosarina fue capaz de dar vuelta la historia: "Es imposible rescatar algo de este partido, no hay nada positivo. ¿Cómo se sale? Trabajando, callado. El viernes hay que tirarse de cabeza y así volver a lo que era Newell’s antes".

Hoy se perdió el orden. Hay que recuperarlo lo antes posible porque ya termina el torneo.

El entrenador agregó: "No siento que me hayan soltado la mano. Al contrario: es fútbol y ellos son seres humanos. A veces, las cosas salen; a veces, no. Nadie me soltó la mano porque, primero, tengo un contrato y, segundo, la mayoría de jugadores se van. Entonces, no lo veo así".