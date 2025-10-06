La construcción de este puente fue un desafío monumental. Se utilizó una combinación de acero y concreto de alta resistencia, con un diseño colgante que le otorga estabilidad y durabilidad frente a condiciones extremas. El tramo central del puente tiene una luz de 1.550 metros y una altura suficiente para el paso de barcos de gran calado, combinando funcionalidad con un impacto visual impresionante.

Puente del Bósforo (1) La estructura forma parte de la autopista O-1, que conecta importantes avenidas en los distritos europeos y asiáticos de Estambul, facilitando el transporte de personas y mercancías entre continentes.

El único puente que conecta dos continentes: con torres de 165 metros permite el paso de enormes barcos

Se trata del Puente del Bósforo, oficialmente conocido como Puente 15 de Julio, una de las obras de infraestructura más emblemáticas de Turquía y un símbolo de la ingeniería moderna a nivel mundial. Con una longitud total de 1.560 metros, este puente conecta los distritos de Europa y Asia en Estambul, permitiendo el tránsito diario de aproximadamente 200.000 vehículos.