El único puente que conecta dos continentes: con torres de 165 metros permite el paso de enormes barcos

La idea de construir un puente que uniera ambos continentes surgió a mediados del siglo XX, debido a la creciente congestión en el tránsito marítimo y terrestre. El proyecto tomó forma en la década de 1970, y tras cuatro años de construcción, fue inaugurado oficialmente en 1973, consolidándose como un ícono de la ingeniería mundial.
Puente del Bósforo (2)
Inaugurado en 1973, el Puente del Bósforo se convirtió en una solución innovadora para el tránsito entre Europa y Asia, facilitando la conexión vial y económica entre ambos continentes.
Puentes colgantes más impresionantes del mundo
Además de su función como vía de transporte, el Puente del Bósforo es un importante atractivo turístico. Desde sus plataformas y carreteras, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas del Bósforo, los rascacielos de Estambul y las aguas que separan dos continentes. Su arquitectura y su ubicación estratégica lo han convertido en un ícono de la ingeniería mundial y un testimonio del progreso tecnológico del siglo XX.
Otros puentes colgantes y sobre agua destacados en el mundo son:
- Puente Qingdao-Haiwan, China: el más largo del mundo sobre agua
- Viaducto de Changhua-Kaohsiung, Taiwán: 157,39 km
- Gran Puente de Tianjin, China: 113,7 km
- Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, China: 55 km
- Bang Na Expressway, Tailandia: 54 km