La cruda decepción que mostró Franco Colapinto en un posteo en redes luego de la carrera en Singapur

El tajante posteo de Franco Colapinto luego del Gran Premio de Singapur

El argentino utilizó sus red social Instagram para develar sus sentimientos luego de otro fin de semana de intenso pero frustrante a bordo de la monoplaza A525 de Alpine. "Otro día difícil, dando todo siempre, pero las cosas no salen. A seguir empujando siempre, ya vendrá alguna buena", escribió Franco Colapinto en su cuenta junto a algunas imágenes de la carrera en Singapur.

Pese a la decepción del pilarense, algunos aspectos positivos pudieron destacarse de su performance en la pista de Marina Bay. Pese a las inmensas limitaciones de su auto, Colapinto superó en ritmo a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que terminó en el puesto 19 de la parrilla. Este detalles es positivo teniendo en cuenta que, a fines de octubre, Flavio Briatore -el mandamás de la escudería- anunció que definiría al compañero del piloto francés para la temporada 2026.

Franco Colapinto ha demostrado que tiene capacidad de manejar el A525 pese a las dificultades que exhibe la monoplaza un fin de semana tras otro. Además, lleva un año de experiencia ya en la Fórmula 1, teniendo en cuenta su destacado paso por Williams en la temporada 2024.

En las próxima fechas, la máxima categoría del automovilismo se mudará al continente americano en una etapa del calendario en los pilotos recorrerán pistas relativamente cercanas a la Argentina, como es el caso de Brasil o México. El 19 de octubre se correrá en Austin (Texas), el 26 del corriente en México, el 9 de noviembre en Brasil y el período americano culminará en Las Vegas, el 22 de noviembre.