El único país de América del Sur con la reserva de esmeraldas puras más grande del planeta Tierra

Colombia es reconocida mundialmente como el principal productor de esmeraldas, aportando entre el 70% y el 90% de la producción global, según diversas fuentes. Este país de América del Sur alberga yacimientos históricos en regiones como Muzo, Chivor y Coscuez, que han sido explotados desde la época precolombina y continúan siendo esenciales para la industria.

Las esmeraldas colombianas son especialmente valoradas por su intensa tonalidad verde, resultado de condiciones geológicas únicas. Además, Colombia es el único lugar en el planeta Tierra donde se encuentran esmeraldas con un característico tono azulado. La calidad y cantidad de estas gemas han consolidado a Colombia como un referente global en la minería de esmeraldas.

Esmeraldas (2) Su color y calidad han hecho que la esmeralda de Colombia sea estrechamente relacionada con la alta joyería internacional, siendo la favorita de diseñadores en todo el planeta Tierra.

Por qué estas esmeraldas de América del Sur son tan especiales

Estas esmeraldas han sido apreciadas históricamente desde épocas precolombinas por culturas indígenas de América del Sur. Destacan por