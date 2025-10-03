El país de América del Sur con el oasis más famoso: dunas enorme y una laguna gigante a 100 metros de altura

Huacachina es un oasis natural ubicado cerca de la ciudad de Ica, Perú, alimentado por manantiales subterráneos que crean su famosa laguna verde esmeralda única en América del Sur. Sus dunas, algunas de hasta 100 metros de altura, permiten practicar deportes extremos como el sandboard y los paseos en buggy.

El oasis es muy pequeño, con apenas unas calles y casas alrededor de la laguna, pero se ha convertido en un destino turístico de gran importancia para el mundo gracias a su entorno único. La leyenda local cuenta que la laguna esconde a una sirena, una mujer hermosa que protege las aguas y el lugar de intrusos.

Oasis (3) Huacachina fue fundada el 15 de agosto de 1540 por el capitán español Garci Manuel de Carbajal, en nombre del marqués Francisco Pizarro.

Como es este oasis de América del Sur