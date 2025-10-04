Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
FRANCO COLAPINTO

Franco Colapinto registró el 18° tiempo y fue eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto no pudo mejorar sus registros y largará en el 18° lugar de la grilla de largada de este domingo en el GP de Singapur

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto mostró buenos momentos en la Q1 del Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto mostró buenos momentos en la Q1 del Gran Premio de Singapur, pero finalizó 18° y largará desde ese cajó este domingo.

Luego de un buen repunte en la performance de su Alpine en la última Práctica Libre, Franco Colapinto finalizó 18° en la prueba de clasificación y quedó eliminado en la prueba de Clasificación 1 -Q1-, aunque se revisará esta calificación por posibles infracciones de Stroll, Bortoleto y Russell.

Colapinto buscaba trepar en el cronometraje de cara a integrar la grilla de partida de un circuito de dificil adelantamiento como el Marina Bay, donde largar bien adelante puede acercar al argentino a su objetivo de sumar puntos en el campeonato de conductores. A segundo de la finalización de la Q1, hubo bandera amarilla, y los pilotos mencionados se adelantaron, lo que una penalización haría subir al argentino unos puestos más arriba.

El coequiper del argentino en Alpine, Pierre Gassly, se despistó y largará desde el fondo. la lista de eliminados en la primera tanda de clasificación fue esta: Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine).

La carrera principal del Gran Premio de Singapur tendrá su largada este domingo, desde las 9 -hora de nuestro país- y podrá seguirse por TV en la señal de cable Fox Sports.

