Franco Colapinto registró el 18° tiempo y fue eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de Singapur

Colapinto buscaba trepar en el cronometraje de cara a integrar la grilla de partida de un circuito de dificil adelantamiento como el Marina Bay, donde largar bien adelante puede acercar al argentino a su objetivo de sumar puntos en el campeonato de conductores. A segundo de la finalización de la Q1, hubo bandera amarilla, y los pilotos mencionados se adelantaron, lo que una penalización haría subir al argentino unos puestos más arriba.

El coequiper del argentino en Alpine, Pierre Gassly, se despistó y largará desde el fondo. la lista de eliminados en la primera tanda de clasificación fue esta: Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine).