Franco Colapinto registró el 18° tiempo y fue eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de Singapur

Luego de un buen repunte en la performance de su Alpine en la última Práctica Libre, Franco Colapinto finalizó 18° en la prueba de clasificación y quedó eliminado en la prueba de Clasificación 1 -Q1-, aunque se revisará esta calificación por posibles infracciones de Stroll, Bortoleto y Russell.
