Enzo Fernández, Cuti Romero y Marcos Senesi fueron los primeros en sumarse a la concentración de la Selección argentina para los amistosos. 

La Selección argentina afrontará dos amistosos en octubre: el 10, ante Venezuela en el estadio Hard Rock de Miami, y el 13, ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Miami será la sede de reunión de los pupilos de Lionel Scaloni que hoy empezarán a sumarse en cantidad a la concentración.

Los primeros en llegar el domingo fueron Enzo Fernández (Chelsea), Cuti Romero (Tottenham) y Marcos Senesi (Bournemouth). Luego se sumaron José Manuel López y Aníbal Moreno, dos argentinos pisando fuerte en un Palmeiras semifinalista de Copa Libertadores.

Se espera que este lunes se sumen el resto de los jugadores a la concentración, entre ellos Lionel Messi y Rodrigo De Paul, instalados ya en Miami por su presente en Las Garzas que dirige Javier Mascherano. Por su parte, los representantes del fútbol local que esta mañana embarcaron rumbo a Miami fueron Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero (River) y Leandro Paredes (Boca). Faltaría en la nómina de los militantes del fútbol argentino, el arquero de Racing, Facundo Cambeses quien sería el último en sumarse.

Esta tarde, la Selección argentina entrenará con una parte de los convocados y se espera que en las prácticas matutinas de martes, Lionel Scaloni cuente con la nómina completa de los jugadores que disputarán los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

La baja sensible de último momento que sufrió el combinado nacional fue la de Thiago Almada, futbolista del Atlético de Madrid que acusó una lesión muscular en los últimos días y no formará parte de esta ventana FIFA de amistosos.

La lista completa de convocados de la Selección argentina

