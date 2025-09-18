La Selección argentina cayó en el ranking de la FIFA y cortó una racha histórica de dos años y medio de liderazgo

Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
La Selección argentina dejó el primer puesto del ranking FIFA y cortó la mejor racha de su historia.

Carolina Quiroga
La Selección argentina cayó en el ranking FIFA y dejó el primer lugar después de dos años y medio. 

Luego de la caída ante Ecuador, la Selección argentina dio por finalizada una extensa racha, la mejor de su historia, de permanecer dos años y medio como líder del ranking FIFA siendo la mejor Selección de fútbol del mundo. Este jueves, el ente madre del fútbol mundial publicó el escalafón actualizado de los mejores combinados de países y la Albiceleste salió de primer puesto que ocupaba desde abril del 2023.

El criterio del ranking de la FIFA responde a un sistema de cálculo que releva el desempeño de todas las selecciones del mundo de acuerdo a la magnitud de sus rivales, los resultados que obtienen y la relevancia de cada partido. Este sistema entonces premia con mayor puntaje a las selecciones que obtienen triunfos ante rivales mejor ponderados, y "castiga" con menos puntos a aquellos combinados que pierden con selecciones menor rankeadas. Como la Selección argentina cayó ante Ecuador (ubicada entonces en el puesto 23 del ranking) su puntaje se redujo pese a haber obtenido un triunfo previo ante Venezuela.

La Selección argentina cayó en el ranking FIFA y dejó el primer lugar que ostentaba desde abril 2023.

Quién lidera el ranking FIFA y en qué puesto quedó la Selección argentina

En el nuevo orden de méritos, la Selección argentina cayó al tercer lugar del ranking FIFA. En primer lugar se ubicó España, y en el segundo Francia. En el cuarto lugar se mantuvo Inglaterra y en el quinto ascendió Portugal.

Para España, rival de la Selección argentina en la Finalissima, el presente es alentador. En las fechas FIFA ha obtenido importantes resultados como la victoria ante Francia en la ya pasada semifinal de la UEFA Nations League, sumado a las goleadas a Bulgaria (3-0) y a Turquía (6-0) recientemente en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente lidera el grupo E del clasificatorio a la cita mundialista del año próximo.

Por su parte, la Selección argentina culmina una racha histórica que ostentaba desde el 2023, luego de coronarse en la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar de mismo año y obtener luego el bicampeonato de la Copa América en Estados Unidos.

La Selección argentina se ubicó en el puesto 3 del nuevo ranking FIFA pero aún tendría chances de recuperar el primer lugar.

Si se quiere la "buena noticia" es que, en términos cabuleros, nunca un equipo que lideró el ranking mundial de la FIFA pudo coronarse campeón del mundo. El caso reciente fue el de Brasil en Qatar 2022. La "maldición del primer puesto" sería evitada momentáneamente por la Albiceleste pero deberá asumir compromisos amistosos en octubres y, definir luego, si jugará finalmente la Finalissima ante España antes del Mundial, partidos que también podría devolverla a ese primer puesto del ranking.

Para qué sirve el ranking de la FIFA

El criterio que establece una tabla de posiciones a nivel mundial cobra sentido a la hora de establecerse el sorteo para la Copa del Mundo venidera, en este caso la del 2026. Las primeras doce selecciones que lideren la tabla serán las cabeza de serie de cada grupo y evitarán enfrentarse entre sí en las fases iniciales.

