Ese nuevo hogar también traerá nuevas experiencias, como así también comenzar desde cero, limpiando casas, comiendo lo poco que se tiene, pero al mismo tiempo, aprovechando todo al máximo, sabiendo que al otro día puede no existir.

Igual que la protagonista, Sofía Balbuena también está operada del corazón, aunque su recorrido en Europa ha sido diferente.

“Uno escribe lo que puede, en buena medida, se llega a cierta capacidad narrativa de aproximación. Me gustaría escribir una novela más normal, pero quizás por el tema y porque justamente el desplazamiento es el corazón del asunto, me gustaba la idea de contarlo en pedacitos y no contarlo del todo. Es un relato quebrado porque una no lo termina de procesar hasta que pasa mucho tiempo”, explicó la escritora a Diario UNO.

En ese sentido, la escritora en su novela también muestra lo duro que puede ser irse a otro país para un migrante, que no todo es color de rosas.

“Desde el primer lugar hay una necesidad del migrante de idealizar un poco la situación, más para el argentino que es canchero. Creo que hay una impostura que siempre la tiene muy a mano, como de cancherearla, un relato sobre lo que es la migración y uno va a vivir a Barcelona, aunque se habla la lengua y no sufre la xenofobia, nunca sos del todo de ahí, te pueden invitar a comer, pero no te darán trabajo”, explicó Balbuena, con la idea de desmontar ese pensamiento de que “en Europa se vive mejor”.

No obstante, la misma Balbuena plantea una diferencia: “Algunos lo logran. Yo tenía una buena vida, acá me armé una parecida a la que atenúa, porque no siempre se trata de una cuestión económica, también hay desencantos, seguridad y otras cosas".

Sutura, para aquellos que no lo sepan, no es una novela común, es una novela historia que enseña que sobrevivir es el arte de portar las cicatrices con sinceridad y urgencia, aceptando que la curación plena es menos importante que el acto continuo de seguir latiendo.