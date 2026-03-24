5 libros para leer este 24 de marzo y seguir diciendo "Memoria, verdad y justicia"

LA LLAMADA de Leila Guerriero "LA LLAMADA" de Leila Guerriero.

A VEINTE AÑOS, LUZ de Elsa Osorio

A sus 20 años, Luz duda de su pasado y cree que podría ser una de los tantos niños nacidos en cautiverio. Esta historia está escrita en forma policial y es una de las novelas más emblemáticas sobre la dictadura. Se publicó por primera vez en 1998 y traducida a 18 idiomas.

OLIMPO de Blas Matamoro

Este fue el primer libro prohibido por la dictadura en marzo de 1976. Los ejemplares que existían fueron secuestrados y destruídos por el Ejército y el autor tuvo que exiliarse en Madrid. En esta novela, Matamoro trabaja las figuras olímpicas argentinas. De Juan Manuel de Rosas a Susana Giménez, pasando por Julio Argentino Roca, Juan Domingo Perón, etc.

LA CASA DE LA CALLE 30: UNA HISTORIA DE CHICHA MARIANI de Laureano Barrera

El periodista Laureano Barrera regresa a la casa que cambió para siempre la vida de Chicha Mariani, donde comenzó la búsqueda de su nieta.

La casa de la calle 30 LA CASA DE LA CALLE 30: UNA HISTORIA DE CHICHA MARIANI de Laureano Barrera.

ORACIÓN de María Moreno

Este libro reconstruye, a partir de testimonios y documentos, el enfrentamiento en el que muere Vicki Walsh y propone además la relectura de la obra de Rodolfo Walsh, especialmente sus cartas menos conocidas.