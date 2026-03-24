Se cumplen 50 años del último Golpe de Estado, y es por ello que a continuación te recomendamos libros para incursionar en la temática y para seguir diciendo "Memoria, verdad y justicia".
5 libros para leer este 24 de marzo y seguir diciendo "Memoria, verdad y justicia"
Te recomendamos 5 libros que buscan reflexionar sobre las atrocidades ocurridas en el último Golpe de Estado vivido en Argentina
5 libros para leer este 24 de marzo y reflexionar sobre la Dictadura Militar
LA LLAMADA de Leila Guerriero
Este libro nos cuenta el caso de Silvia Labayru, una ex militante de Montoneros que fue torturada, violada y usada como carnada en la ESMA. Allí tuvo una hija que, una semana más tarde, fue entregada a los abuelos paternos. Silvia fue liberada en junio de 1978 y viajó a Madrid junto con su hija de un año y medio.
A VEINTE AÑOS, LUZ de Elsa Osorio
A sus 20 años, Luz duda de su pasado y cree que podría ser una de los tantos niños nacidos en cautiverio. Esta historia está escrita en forma policial y es una de las novelas más emblemáticas sobre la dictadura. Se publicó por primera vez en 1998 y traducida a 18 idiomas.
OLIMPO de Blas Matamoro
Este fue el primer libro prohibido por la dictadura en marzo de 1976. Los ejemplares que existían fueron secuestrados y destruídos por el Ejército y el autor tuvo que exiliarse en Madrid. En esta novela, Matamoro trabaja las figuras olímpicas argentinas. De Juan Manuel de Rosas a Susana Giménez, pasando por Julio Argentino Roca, Juan Domingo Perón, etc.
LA CASA DE LA CALLE 30: UNA HISTORIA DE CHICHA MARIANI de Laureano Barrera
El periodista Laureano Barrera regresa a la casa que cambió para siempre la vida de Chicha Mariani, donde comenzó la búsqueda de su nieta.
ORACIÓN de María Moreno
Este libro reconstruye, a partir de testimonios y documentos, el enfrentamiento en el que muere Vicki Walsh y propone además la relectura de la obra de Rodolfo Walsh, especialmente sus cartas menos conocidas.