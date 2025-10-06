Agustín Auzmendi cargó contra el árbitro

El gol del Rojo llegó luego que el arbitro Andrés Gariano sancionara un penal que ejecutó Santiago Montiel, pero Auzmendi no estuvo de acuerdo con la sanción: "El penal que me hicieron a mí en el primer tiempo fue un poco más. La de Juanse (Morán) sinceramente no la vi, pero el del primer tiempo fue penal. (Gariano) Me dijo que había sido un choque cuerpo a cuerpo, pero yo punteo la pelota y me choca de atrás".

Pero por otro lado, se mostró conforme con el resultado: "Creo que hicimos un gran partido, dimos una gran muestra de caracter, todo el tiempo lo fuimos a buscar, este es el camino, los resultados no se nos están dando, pero creo que este es el camino".

Y se refirió a su gol que, finalmente, permitió que Godoy Cruz dejara un valioso punto en casa: "Para un delantero es siempre importante convertir, hace un par de partidos que no me venía tocando, entonces siempre es muy importante, estoy muy contento por volver al gol".

"Todos estamos haciendo un gran trabajo, hoy me tocó convertir a mi y es obviamente muy importante para mi en lo personal", manifestó sobre su vuelta al gol.

El delantero palpitó el partido contra Independiente Rivadavia

Ahora se viene el derby que causa mucha expectativa entre los hinchas y los jugadores: "Dimos una muestra de cómo se debe jugar el partido, corriendo, metiendo, dejando todo en la cancha. Mejorando ciertos errores, pero siempre para adelante".

Intentaremos ganar, que es lo más importante.

Sobre el apoyo del hincha, manifestó: "Un agradecimiento a la gente, que no estamos pasando un buen momento y siguen llenando la cancha, nos siguen apoyando. Sabemos lo importante que es el partido que viene, vamos a trabajar para sacarlo adelante".

Pronto le daremos una alegría.