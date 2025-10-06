Inicio Ovación Fútbol River Plate
La furia de Gallardo tras la derrota de River ante Rosario Central: "Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla es sancionado"

Marcelo Gallardo mostró cierto descontento ante la derrota de River ante Central pero destacó aspectos del equipo en su performance en el Gigante de Arroyito

Carolina Quiroga
Marcelo Gallardo mostró su bronca luego de la derrota de River ante Rosario Central. 

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo mostró cierto malestar por la derrota y por algunas decisiones que tomó el árbitro Yael Falcón Pérez, como por ejemplo el gol anulado a Borja. Sin embargo, decidió no ahondar en ese tema por temor a las consecuencias que pudiera traerle criticar en exceso al arbitraje argentino.

"No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable de esto, te quedas muy solo. Prefiero ser cauto con el tema, sobre todo porque me parece que hay que adaptarse al sistema. Porque nos pasa a todos. Muchos callan, otros alzan la voz, pero el sistema está así", señaló el Muñeco y agregó: "Entonces hay que adaptarse, callarse, porque el que habla es sancionado. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro, es así. Pero, sistemáticamente no me gusta, porque sino todos sospechan de todos".

Acto seguido, el entrenador de River se dispuso a centrarse en el rendimiento futbolístico del equipo y analizó: "Desde la postura estuvimos bien, iniciamos bien el partido, estuvimos bien parados. Nos pusimos en ventaja y creo yo que en el mejor momento nuestro en los últimos tiempos. Vinimos a jugar decididos y estuvimos en partido hasta la expulsión. La expulsión nos condicionó. Tenemos que ser más inteligentes porque nos viene pasando seguido pero, en general, con diez, el equipo tuvo buena actitud de ir a buscarlo y no le puedo reprochar nada al equipo desde ese lugar, dejaron todo".

Los inconvenientes de River en la fecha FIFA

En otro apartado, Marcelo Gallardo se refirió al encuentro de la semana próxima ante Sarmiento, en el Monumental, donde tendrá la compleja tarea de armar un equipo que sufrirá bajas producto de la fecha FIFA. "El calendario ya estaba así de antemano. No está bueno que se juegue en Fecha FIFA cuando somos tal vez el equipo que más perjudicado sale, pero no importa. Lo que pensemos nosotros no importa porque estaba así de antemano. Lo jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias de jugadores de Selección y otras faltas. Hay que afrontar lo que venga", concluyó el Muñeco.

