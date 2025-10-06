La furia de Gallardo tras la derrota de River ante Rosario Central: "Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla es sancionado"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1975032989974179969&partner=&hide_thread=false "NO VOY A SER YO EL ÚNICO QUE SIEMPRE HABLE. TE QUEDAS MUY SOLO... NO TE QUEDA OTRA QUE ADAPTARTE AL SISTEMA, CALLARSE, PORQUE EL QUE HABLA ES SANCIONADO"



Gallardo fue consultado sobre el arbitraje de Falcón Pérez y fue DURÍSIMA



#ESPNFútbol1 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Cr2bC6l3SJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

Acto seguido, el entrenador de River se dispuso a centrarse en el rendimiento futbolístico del equipo y analizó: "Desde la postura estuvimos bien, iniciamos bien el partido, estuvimos bien parados. Nos pusimos en ventaja y creo yo que en el mejor momento nuestro en los últimos tiempos. Vinimos a jugar decididos y estuvimos en partido hasta la expulsión. La expulsión nos condicionó. Tenemos que ser más inteligentes porque nos viene pasando seguido pero, en general, con diez, el equipo tuvo buena actitud de ir a buscarlo y no le puedo reprochar nada al equipo desde ese lugar, dejaron todo".

Los inconvenientes de River en la fecha FIFA

En otro apartado, Marcelo Gallardo se refirió al encuentro de la semana próxima ante Sarmiento, en el Monumental, donde tendrá la compleja tarea de armar un equipo que sufrirá bajas producto de la fecha FIFA. "El calendario ya estaba así de antemano. No está bueno que se juegue en Fecha FIFA cuando somos tal vez el equipo que más perjudicado sale, pero no importa. Lo que pensemos nosotros no importa porque estaba así de antemano. Lo jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias de jugadores de Selección y otras faltas. Hay que afrontar lo que venga", concluyó el Muñeco.