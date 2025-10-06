River perdió 2 a 1 ante Rosario Central en un encuentro caliente disputado en el Gigante de Arroyito. Por la fecha 11 del Torneo Clausura, el Millonario no pudo con el Canalla y cayó en duelo clave para mantenerse cerca del primer lugar en la tabla anual (que justamente ocupa hoy el elenco dirigido por Ariel Holan).
La furia de Gallardo tras la derrota de River ante Rosario Central: "Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla es sancionado"
Marcelo Gallardo mostró cierto descontento ante la derrota de River ante Central pero destacó aspectos del equipo en su performance en el Gigante de Arroyito