Capital Humano dio a conocer la fecha de pago del programa Volver al Trabajo en octubre.

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer la fecha de pago del programa Volver al Trabajo, uno de los dos planes del ex Potenciar Trabajo, y se confirmó el monto que van a recibir los beneficiarios en octubre de 2025.

Con el programa "Volver al Trabajo" el Gobierno busca apoyar de forma integral a mejorar la situación laboral y de vida de las familias siempre y cuando cumplan con lo solicitado. Esta medida busca fortalecer las oportunidades de beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.

Volver-al-Trabajo-ex-Potenciar-Trabajo.jpg
El principal objetivo del programa Volver al Trabajo es desarrollar competencias sociolaborales y mejorar las oportunidades de inserción laboral de sus beneficiarios.

El programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo.

Ex Potenciar Trabajo: cuándo se paga Volver al Trabajo en octubre y de cuánto es el monto a cobrar

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que los titulares del programa Volver al Trabajo verán reflejados su respectivo cobro entre martes 7 y el miércoles 8 de octubre. Puede que algunos vean reflejado el monto uno o dos días después por temas administrativos.

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo van a cobrar $78.000 ya que esta asistencia no se ajusta de forma mensual y no ha recibido aumento desde hace mucho tiempo.

Ex-Potenciar-Trabajo-los-titulares-del-Volver-al-Trabajo-2.jpg
El programa Volver al Trabajo es una iniciativa del gobierno nacional de Argentina, creada a principios de 2024, que reemplazó a una parte del extinto programa Potenciar Trabajo.

La prestación Volver al Trabajo está destinada a los ex titulares del programa Potenciar Trabajo y tienen entre 18 y 49 años. La finalidad es desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para los trabajadores informales. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social permite que estos beneficiarios sean empleados cumpliendo una serie de requisitos.

Volver al Trabajo tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades.

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo

  • Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
  • Ingresar el número de CUIL
  • Tipear la Clave de Seguridad Social
  • Seleccionar el apartado “Mis cobros”
  • Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

Prestaciones del programa Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo brindará a sus beneficiarios los siguientes servicios:

  • Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.
  • Servicios de intermediación laboral.
  • Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.
  • Prácticas formativas en ambientes de trabajo.
  • Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.
  • Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.
  • Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

