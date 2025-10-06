El programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo.
Ex Potenciar Trabajo: cuándo se paga Volver al Trabajo en octubre y de cuánto es el monto a cobrar
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que los titulares del programa Volver al Trabajo verán reflejados su respectivo cobro entre martes 7 y el miércoles 8 de octubre. Puede que algunos vean reflejado el monto uno o dos días después por temas administrativos.
Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo van a cobrar $78.000 ya que esta asistencia no se ajusta de forma mensual y no ha recibido aumento desde hace mucho tiempo.
Ex-Potenciar-Trabajo-los-titulares-del-Volver-al-Trabajo-2.jpg
El programa Volver al Trabajo es una iniciativa del gobierno nacional de Argentina, creada a principios de 2024, que reemplazó a una parte del extinto programa Potenciar Trabajo.
La prestación Volver al Trabajo está destinada a los ex titulares del programa Potenciar Trabajo y tienen entre 18 y 49 años. La finalidad es desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para los trabajadores informales. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social permite que estos beneficiarios sean empleados cumpliendo una serie de requisitos.
Volver al Trabajo tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades.
Cómo saber si cobro Volver al Trabajo
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso
Prestaciones del programa Volver al Trabajo
El programa Volver al Trabajo brindará a sus beneficiarios los siguientes servicios:
- Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.
- Servicios de intermediación laboral.
- Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.
- Prácticas formativas en ambientes de trabajo.
- Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.
- Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.
- Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.