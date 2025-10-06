El programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo.

Ex Potenciar Trabajo: cuándo se paga Volver al Trabajo en octubre y de cuánto es el monto a cobrar

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que los titulares del programa Volver al Trabajo verán reflejados su respectivo cobro entre martes 7 y el miércoles 8 de octubre. Puede que algunos vean reflejado el monto uno o dos días después por temas administrativos.

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo van a cobrar $78.000 ya que esta asistencia no se ajusta de forma mensual y no ha recibido aumento desde hace mucho tiempo.

Ex-Potenciar-Trabajo-los-titulares-del-Volver-al-Trabajo-2.jpg El programa Volver al Trabajo es una iniciativa del gobierno nacional de Argentina, creada a principios de 2024, que reemplazó a una parte del extinto programa Potenciar Trabajo.

La prestación Volver al Trabajo está destinada a los ex titulares del programa Potenciar Trabajo y tienen entre 18 y 49 años. La finalidad es desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para los trabajadores informales. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social permite que estos beneficiarios sean empleados cumpliendo una serie de requisitos.

Volver al Trabajo tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades.

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES

Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

Prestaciones del programa Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo brindará a sus beneficiarios los siguientes servicios: