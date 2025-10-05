Estudiantes empató con Barracas y una respuesta de Fernando Muslera se hizo viral: "Yo salí...."

Sin embargo la imagen viral de la jornada fue en el cierre del encuentro cuando el arquero uruguayo del Pincha, Fernando Muslera, se trenzó en una discusión con el mediocampista de Barracas, Dardo Miloc.

Cuando Miloc se acercó al árbitro Nazareno Arasa el arquero le dijo: "¿En serio le vas a hablar? Hizo todo bien para ustedes"; el volante central le respondió desafiante lo increpó: "¿Y vos que hiciste bien?" a lo que Muslera respondió: "¿Yo? Salí campeón de América".

"YO SALÍ CAMPEÓN DE AMÉRICA"



La frase de Fernando Muslera a Dardo Miloc

Estudiantes y Barracas comparten la punta

Con este resultado, los dirigidos por Eduardo Domínguez no pudieron subirse a la cima del Grupo A en solitario. Por lo tanto, el liderato de la zona está repartido entre Boca, Unión, Estudiantes y Barracas, todos con 17 puntos.

EL PINCHA, EL GUAPO Y UN EMPATE CON POLÉMICAS | Estudiantes 1-1 Barracas Central | RESUMEN

Ahora, el cuadro platense visitará Córdoba para enfrentar a Belgrano el próximo sábado desde las 21:15 por la próxima jornada del campeonato local, mientras que los comandados por Rubén Darío Insúa, invicto como visitante, recibirá a Boca, el mismo día a partir de las 14:30.