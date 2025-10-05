Inicio Ovación Fútbol Estudiantes
Liga Profesional de Fútbol

Estudiantes empató con Barracas y una respuesta de Fernando Muslera se hizo viral: "Yo salí...."

Estudiantes de La Plata igualó 1-1 ante Barracas Central en un partido correspondiente a la 11ma fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Por UNO
El Pincha es uno de los punteros.

El Pincha es uno de los punteros.

Estudiantes de La Plata igualó como local por 1-1 ante Barracas Central en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El gol para el Pincha lo convirtió Guido Carrillo, a los 33' del primer tiempo, mientras que la igualdad para el Guapo lo anotó Jhonatan Candia, a los 4’ del complemento.

estudiantes 2

Sin embargo la imagen viral de la jornada fue en el cierre del encuentro cuando el arquero uruguayo del Pincha, Fernando Muslera, se trenzó en una discusión con el mediocampista de Barracas, Dardo Miloc.

Cuando Miloc se acercó al árbitro Nazareno Arasa el arquero le dijo: "¿En serio le vas a hablar? Hizo todo bien para ustedes"; el volante central le respondió desafiante lo increpó: "¿Y vos que hiciste bien?" a lo que Muslera respondió: "¿Yo? Salí campeón de América".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974950453549940897&partner=&hide_thread=false

Estudiantes y Barracas comparten la punta

Con este resultado, los dirigidos por Eduardo Domínguez no pudieron subirse a la cima del Grupo A en solitario. Por lo tanto, el liderato de la zona está repartido entre Boca, Unión, Estudiantes y Barracas, todos con 17 puntos.

Embed - EL PINCHA, EL GUAPO Y UN EMPATE CON POLÉMICAS | Estudiantes 1-1 Barracas Central | RESUMEN

Ahora, el cuadro platense visitará Córdoba para enfrentar a Belgrano el próximo sábado desde las 21:15 por la próxima jornada del campeonato local, mientras que los comandados por Rubén Darío Insúa, invicto como visitante, recibirá a Boca, el mismo día a partir de las 14:30.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas