Inicio Ovación Fútbol Dibu Martínez
Redes sociales

El preocupante posteo del Dibu Martínez que encendió las alarmas antes de los amistosos con la Selección argentina

Dibu Martínez generó desconcierto con una publicación luego de ser titular en la victoria del Aston Villa, en la antesala de los amistosos de la Selección argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Dibu Martínez generó preocupación con una imagen publicada en sus redes sociales. 

Dibu Martínez generó preocupación con una imagen publicada en sus redes sociales. 

En la previa a este partido, Dibu Martínez había sido foco de alarma al ausentarse en el encuentro ante el Feeyenord, por la Europa League, debido a una molestia muscular que sufrió en el precalentamiento. Esto hizo que el DT del Aston Villa decidiera preservararlo y utilizara a su compañero Marco Bizot.

Dibu Martínez
Dibu Mart&iacute;nez fue titular en la victoria del Aston Villa sobre el Burnley.

Dibu Martínez fue titular en la victoria del Aston Villa sobre el Burnley.

En ese contexto y luego del triunfo ante el Burnley, una imagen en redes sociales generó incertidumbre sobre el estado de salud del arquero campeón del mundo en Qatar 2022.

El preocupante posteo del Dibu Martínez antes de los amistosos con la Selección argentina

Luego de la victoria ante el Aston Villa, Dibu Martínez compartió una secuencia de fotos en su cuenta de Instagram en donde, en una de ellas, puede verse un importante hematoma en una de sus piernas, acompañada de la frase “¿Desgarro en la pantorrilla? No hay problema. Otra victoria en Villa Park".

posteo dibu martinez

La publicación generó preocupación en un inicio dado que el arquero de la Selección argentina, uno de los pilares del equipo que dirige Lionel Scaloni, tiene los compromisos ante Venezuela y Puerto Rico a la vuelta de la esquina (10/10 y 13/10 respectivamente) como parte de los amistosos internacionales de la ventana FIFA.

Posteriormente llegó la tranquilidad respecto a la salud del arquero y el cuerpo técnico confirmó que Dibu Martínez estará presente en la serie de amistosos que se aproxima. En definitiva, dichas imágenes solo fueron una muestra más del carácter del marplatense y de su fortaleza a la hora de desenvolverse en cancha.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas