Dibu Martínez fue titular este domingo en la victoria del Aston Villa por 2 a 1 sobre el Burnley, en la séptima fecha del torneo de la Premier League. El arquero de la Selección argentina mostró una vez más su talento bajo los tres palos (salvo por el blooper en el gol de la visita) y dejó una preocupante imagen de cara a los amistosos con la Albiceleste.
El preocupante posteo del Dibu Martínez que encendió las alarmas antes de los amistosos con la Selección argentina
