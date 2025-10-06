El preocupante posteo del Dibu Martínez que encendió las alarmas antes de los amistosos con la Selección argentina

En ese contexto y luego del triunfo ante el Burnley, una imagen en redes sociales generó incertidumbre sobre el estado de salud del arquero campeón del mundo en Qatar 2022.

El preocupante posteo del Dibu Martínez antes de los amistosos con la Selección argentina

Luego de la victoria ante el Aston Villa, Dibu Martínez compartió una secuencia de fotos en su cuenta de Instagram en donde, en una de ellas, puede verse un importante hematoma en una de sus piernas, acompañada de la frase “¿Desgarro en la pantorrilla? No hay problema. Otra victoria en Villa Park".

posteo dibu martinez

La publicación generó preocupación en un inicio dado que el arquero de la Selección argentina, uno de los pilares del equipo que dirige Lionel Scaloni, tiene los compromisos ante Venezuela y Puerto Rico a la vuelta de la esquina (10/10 y 13/10 respectivamente) como parte de los amistosos internacionales de la ventana FIFA.

Posteriormente llegó la tranquilidad respecto a la salud del arquero y el cuerpo técnico confirmó que Dibu Martínez estará presente en la serie de amistosos que se aproxima. En definitiva, dichas imágenes solo fueron una muestra más del carácter del marplatense y de su fortaleza a la hora de desenvolverse en cancha.