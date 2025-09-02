Dibu Martínez no llegó al Manchester United: las razones y cuál será su futuro

Dibu Martínez tiene un futuro incierto de cara al Mundial.

Dibu Martínez tiene un futuro incierto de cara al Mundial.

El arquero de la Selección argentina campeón del mundo no está pasando su mejor momento porque Emiliano Dibu Martínez no logró salir del Aston Villa en el actual mercado de pases cuando fueron varios los rumores que indicaban que continuaría su futuro en algún gigante de Europa.

La propuesta más firme - y que finalmente cayó por los suelos - fue la del Manchester United, sin embargo, revelaron datos no conocidos en la negociación que la estancaron. Ahora Dibu Martínez deberá defender los colores nacionales, pero, sin dudas, su cabeza también estará en Inglaterra y expectante por una situación que aún no ha sido resuelta.

Dibu Martínez
Dibu Mart&iacute;nez se despidi&oacute; entre l&aacute;grimas de los hinchas del Aston Villa; una partida que no se llevar&aacute; a cabo.

Dibu Martínez se despidió entre lágrimas de los hinchas del Aston Villa; una partida que no se llevará a cabo.

Los últimos partidos de Dibu Martínez en Aston Villa

El último encuentro de la temporada 2024-25 que Aston Villa jugó de local, Dibu Martínez se retiró ovacionado y con lágrimas en sus ojos mientras saludaba a los hinchas (fue triunfo por 2 a 0 frente al Tottenham). El partido se jugó el 16 de mayo el arquero de la Selección argentina dejó entrever que se trataría de su último partido como local con la camiseta de los Villanos.

Embed

Nueve días después visitó en Old Trafford al Manchester United y se fue expulsado en el minuto 46 por una falta; ese partido su equipo cayó 2 a 0 aunque Dibu no recibió goles. Por haber visto la tarjeta roja no pudo debutar en el primer partido de la temporada 2025-26 donde empataron sin goles contra Newcastle United.

Luego si fue de la partida en la derrota frente a Brentford por 1 a 0 y, nuevamente, no jugó contra Crystal Palace por la tercera fecha de la Premier League. Allí hubo una polémica ya que el técnico español, Unai Emery, decidió citarlo pero no lo llevó ni al banco de suplentes en medio de los rumores que lo ubicaban en el arco del Manchester United.

Para colmo, cuando le consultaron a su entrenador sobre la situación del arquero argentino solo se limitó a responder con el nombre del arquero que, al parecer, será el titular: "Marco Bizot", además de lanzar un mensaje lapidario: "El tiempo terminó".

Dibu Martínez
El arquero argentino tendr&aacute; que pelear la titularidad.

El arquero argentino tendrá que pelear la titularidad.

Dibu Martínez no llegó al Manchester United: las razones y cuál será su futuro

El arquero de la Selección argentina se sentía confiado con respecto a que su traspaso al Manchester United era un hecho: Lisandro Martínez (actual jugador de los Redds) habló en el club recomendándolo mientras que Dibu Martínez había tenido conversaciones con el técnico Ruben Amorim. Para colmo, el presente futbolístico de André Onana deja mucho que desear.

En los pasillos de Old Trafford veían con buenos ojos que llegara a Manchester, pero no hubo un acercamiento formal hasta cuando comenzó la Premier League. Desde el Aston Villa esperaban que presentaran una oferta alta teniendo en cuenta la necesidad urgente de un arquero con los pergaminos que tiene el argentino, pero esto no sucedió: la propuesta fue un préstamo que no caló bien en Birmingham.

El contrato de Onana es bastante más bajo que el de Dibu Martínez mientras que la dirigencia de los Villanos pidieron 30 millones de libras esterlinas para venderlo; y todo lo que algún día Emiliano Martínez dio por seguro se vino abajo. Para colmo, Manchester United compró al arquero Senne Lammens.

Por delante tiene dos partidos con la Selección argentina y, luego, será momento de volver a pelear para ganarse un lugar en el arco del Aston Villa donde, hace poco menos de cuatro meses el Dibu Martínez se despedía de sus hinchas entre lágrimas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas