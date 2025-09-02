Embed Al finalizar la temporada, el Dibu Martínez se despidió entre lágrimas de la hinchada del Aston Villa.



Al cierre del mercado, el campeón del mundo no logró encontrar un nuevo equipo y tendrá que mantenerse con Los Villanos.pic.twitter.com/V5snvxJiMs — MrOFF (@MrOFFSIDER) September 2, 2025

Nueve días después visitó en Old Trafford al Manchester United y se fue expulsado en el minuto 46 por una falta; ese partido su equipo cayó 2 a 0 aunque Dibu no recibió goles. Por haber visto la tarjeta roja no pudo debutar en el primer partido de la temporada 2025-26 donde empataron sin goles contra Newcastle United.

Luego si fue de la partida en la derrota frente a Brentford por 1 a 0 y, nuevamente, no jugó contra Crystal Palace por la tercera fecha de la Premier League. Allí hubo una polémica ya que el técnico español, Unai Emery, decidió citarlo pero no lo llevó ni al banco de suplentes en medio de los rumores que lo ubicaban en el arco del Manchester United.

Para colmo, cuando le consultaron a su entrenador sobre la situación del arquero argentino solo se limitó a responder con el nombre del arquero que, al parecer, será el titular: "Marco Bizot", además de lanzar un mensaje lapidario: "El tiempo terminó".

Dibu Martínez El arquero argentino tendrá que pelear la titularidad.

Dibu Martínez no llegó al Manchester United: las razones y cuál será su futuro

El arquero de la Selección argentina se sentía confiado con respecto a que su traspaso al Manchester United era un hecho: Lisandro Martínez (actual jugador de los Redds) habló en el club recomendándolo mientras que Dibu Martínez había tenido conversaciones con el técnico Ruben Amorim. Para colmo, el presente futbolístico de André Onana deja mucho que desear.

En los pasillos de Old Trafford veían con buenos ojos que llegara a Manchester, pero no hubo un acercamiento formal hasta cuando comenzó la Premier League. Desde el Aston Villa esperaban que presentaran una oferta alta teniendo en cuenta la necesidad urgente de un arquero con los pergaminos que tiene el argentino, pero esto no sucedió: la propuesta fue un préstamo que no caló bien en Birmingham.

El contrato de Onana es bastante más bajo que el de Dibu Martínez mientras que la dirigencia de los Villanos pidieron 30 millones de libras esterlinas para venderlo; y todo lo que algún día Emiliano Martínez dio por seguro se vino abajo. Para colmo, Manchester United compró al arquero Senne Lammens.

Por delante tiene dos partidos con la Selección argentina y, luego, será momento de volver a pelear para ganarse un lugar en el arco del Aston Villa donde, hace poco menos de cuatro meses el Dibu Martínez se despedía de sus hinchas entre lágrimas.