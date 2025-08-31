Las respuestas del técnico fueron tajantes.

Luego de la caída por la tercera fecha de la Premier League el técnico fue consultado sobre la situación de Martínez, pero el entrenador respondió de una manera más que llamativa.

Unai Emery
Al t&eacute;cnico no le cayeron bien las consultas sobre Dibu Mart&iacute;nez.

La irrisoria respuesta del DT del Dibu Martínez sobre su papel en Aston Villa

Dibu Martinez está muy cerca de llegar al Manchester United y es por eso que su entrenador - Unai Emery - decidió citarlo pero no hacerlo atajar frente al Crystal Palace. La jugada le salió mal porque el arquero titular, Marco Bizot, fue goleado al no poder quedarse con la pelota en tres oportunidades.

El lunes 1 de septiembre cierra el mercado de pases y aunque el entrenador siempre optó por el arquero argentino, la situación de una posible venta conlleva un gran problema en las filas del Aston Villa. Fue por eso que una vez finalizado el encuentro el técnico español fue consultado sobre qué sucederá con el Dibu.

Sin embargo, las respuestas de Emery fueron secas, tajantes y concluyentes. La periodista le preguntó: "No estuvo Emiliano Martínez en la escuadra esta noche. ¿Por qué fue eso?", y el entrenador respondió "Bizot. Marco Bizot".

La entrevistadora insistió: "¿Dónde está Emiliano Martínez?", la respuesta fue la misma: "Marco Bizot". Y, nuevamente, la periodista le consultó: "¿Será tu arquero en el futuro?", la contestación no cambió: "Marzo Bizot. El tiempo terminó".

El futuro de Martínez no es en Aston Villa

A horas de que cierre el mercado de pases el periodista Fabrizio Romano confirmó el real interés del Manchester United por contar con los servicios del arquero argentino. Es que el guardameta titular es André Onana y cada vez que tiene que jugar evidencia más dudas que certezas.

Además, el equipo inglés quedó eliminado de la Carabao Cup al perder contra el Grimsby Town, equipo de la Cuarta División, y el arquero camerunés tuvo responsabilidad en uno de los goles marcados y después en los penales tuvo un rendimiento muy malo.

