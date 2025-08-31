La irrisoria respuesta del DT del Dibu Martínez sobre su papel en Aston Villa

El lunes 1 de septiembre cierra el mercado de pases y aunque el entrenador siempre optó por el arquero argentino, la situación de una posible venta conlleva un gran problema en las filas del Aston Villa. Fue por eso que una vez finalizado el encuentro el técnico español fue consultado sobre qué sucederá con el Dibu.

Sin embargo, las respuestas de Emery fueron secas, tajantes y concluyentes. La periodista le preguntó: "No estuvo Emiliano Martínez en la escuadra esta noche. ¿Por qué fue eso?", y el entrenador respondió "Bizot. Marco Bizot".

La entrevistadora insistió: "¿Dónde está Emiliano Martínez?", la respuesta fue la misma: "Marco Bizot". Y, nuevamente, la periodista le consultó: "¿Será tu arquero en el futuro?", la contestación no cambió: "Marzo Bizot. El tiempo terminó".

Embed Emery just saying “Marco Bizot” is smoking me to all the questions is smoking me pic.twitter.com/KTps43hFrh — Noah (@YordanForHOF44) August 31, 2025

El futuro de Martínez no es en Aston Villa

A horas de que cierre el mercado de pases el periodista Fabrizio Romano confirmó el real interés del Manchester United por contar con los servicios del arquero argentino. Es que el guardameta titular es André Onana y cada vez que tiene que jugar evidencia más dudas que certezas.

Embed ¡¡¡INSÓLITO ERROR DE ONANA Y GRISMBY SE PONE 2-0 ANTE MANCHESTER UNITED!!!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6Q6sCPqJIy — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025

Además, el equipo inglés quedó eliminado de la Carabao Cup al perder contra el Grimsby Town, equipo de la Cuarta División, y el arquero camerunés tuvo responsabilidad en uno de los goles marcados y después en los penales tuvo un rendimiento muy malo.