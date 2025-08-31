Dibu Martínez está más cerca que nunca de pasar al Manchester United

Dibu Martínez se había despedido del Aston Villa en el último partido de la temporada pasada, pero al no concretarse ninguna de las ofertas por su pase ya estaba de vuelta en el arco del equipo de Birmingham hasta este domingo.
El mercado de pases cierra en estas horas y Martínez debe viajar a Buenos Aires para sumarse a la Selección argentina.
El acuerdo entre Dibu Martínez y el Manchester United
Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, indicó que "El Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa. Las conversaciones ya están muy avanzadas".
Luego, el propio periodista adelantó que Martínez no jugará para el Aston Villa, donde acumula más de 200 partidos oficiales, y resaltó el deseo del argentino por unirse al Manchester United.
La trayectoria de Emiliano Martínez
- Arsenal 2012-20
- Oxford United 2012
- Sheffield Wednesday 2013-14
- Rotherham United 2015
- Wolverhampton 2015-16
- Getafe (España) 2017-18
- Reading 2019
- Aston Villa 2020-25
- Selección argentina 2021-25