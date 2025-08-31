Inicio Ovación Fútbol Dibu Martínez
Dibu Martínez está más cerca que nunca de pasar al Manchester United

Dibu Martínez no estará este domingo en el arco del Aston Villa por la Premier League y se espera la confirmación de su transferencia al Manchester United.

Dibu Martínez está a un paso de ser vendido.

El arquero de la Selección argentina ya tiene su contrato acordado y los clubes están más cerca que nunca de concretar el pase después de haber quedado prácticamente descartada la posibilidad de avanzar por el belga Senne Lammens, del Amberes de su país.

El Manchester United estuvo buscando un arquero durante todo el mercado de pases y en esta última semana, a horas del cierre, quedó eliminado de la Carabao Cup y ganó con lo justo en la Premier con flojas actuaciones tanto del camerunés André Onana como del arquero suplente Altay Bayndr.

Dibu Martínez se había despedido del Aston Villa en el último partido de la temporada pasada, pero al no concretarse ninguna de las ofertas por su pase ya estaba de vuelta en el arco del equipo de Birmingham hasta este domingo.

El mercado de pases cierra en estas horas y Martínez debe viajar a Buenos Aires para sumarse a la Selección argentina.

El acuerdo entre Dibu Martínez y el Manchester United

Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, indicó que "El Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa. Las conversaciones ya están muy avanzadas".

Luego, el propio periodista adelantó que Martínez no jugará para el Aston Villa, donde acumula más de 200 partidos oficiales, y resaltó el deseo del argentino por unirse al Manchester United.

La trayectoria de Emiliano Martínez

  • Arsenal 2012-20
  • Oxford United 2012
  • Sheffield Wednesday 2013-14
  • Rotherham United 2015
  • Wolverhampton 2015-16
  • Getafe (España) 2017-18
  • Reading 2019
  • Aston Villa 2020-25
  • Selección argentina 2021-25

