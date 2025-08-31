Dibu Martínez está más cerca que nunca de pasar al Manchester United

Dibu Martínez se había despedido del Aston Villa en el último partido de la temporada pasada, pero al no concretarse ninguna de las ofertas por su pase ya estaba de vuelta en el arco del equipo de Birmingham hasta este domingo.

El mercado de pases cierra en estas horas y Martínez debe viajar a Buenos Aires para sumarse a la Selección argentina.

dibu-martinez

El acuerdo entre Dibu Martínez y el Manchester United

Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, indicó que "El Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa. Las conversaciones ya están muy avanzadas".

Luego, el propio periodista adelantó que Martínez no jugará para el Aston Villa, donde acumula más de 200 partidos oficiales, y resaltó el deseo del argentino por unirse al Manchester United.

La trayectoria de Emiliano Martínez