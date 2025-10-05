A pesar del error los tres puntos quedaron para el Aston Villa.

A pesar del error los tres puntos quedaron para el Aston Villa.

El Aston Villa volvió a ganar presentando al Dibu Martínez como arquero titular, quien fue protagonista de un blooper que culminó con el gol del Burnley en el partido correspondiente a la séptima fecha de la Premier League. Luego, cuando el partido estaba llegando a su fin, recibió una tarjeta amarilla.

Más allá del error, los Villanos se quedaron con el triunfo como local por 2 a 1 con un doblete de Donyell Malen, mientras que el equipo rival descontó gracias al tanto de Lesley Ugochukwu.

Dibu Martínez
Dibu Mart&iacute;nez volvi&oacute; a proteger el arco del Aston Villa.

Dibu Martínez volvió a proteger el arco del Aston Villa.

El error de Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa

Cuando se jugaba el minuto 78 del partido correspondiente a la Premier League la visita tuvo un tiro de esquina que cayó en el área protegida por el arquero argentino, quien segundos previos empujó a un rival para sacárselo de encima.

Al realizar esa acción quedó mal parado, no alcanzó a volver al medio del auto y la defensa tampoco colaboró para evitar el gol. De esta manera Ugochukwu cabeceó de forma violenta, mandando la pelota al fondo de la red ingresando entre las piernas de Dibu Martínez.

Embed

El arquero se mostró ofuscado al quedar sentado en el piso y con la pelota detrás de él, aunque no eligió reclamarle a sus compañeros Ezri Konsa si se enojó ya que tuvo que marcar a dos jugadores al mismo tiempo y al no lograrlo el Burnley consiguió el descuento.

Aston Villa - Burnley
Los tres puntos fueron para el Aston Villa.

Los tres puntos fueron para el Aston Villa.

El triunfo quedó en casa

Más allá del blooper y del descuento el Aston Villa se quedó con el triunfo por 2 a 1 lo que permitió que lleguen a los 9 puntos, fruto de dos triunfos y tres empates; además, han perdido en dos oportunidades.

La Premier League es liderada por el Arsenal con 16 puntos y en la próxima fecha - la octava - el conjunto del argentino jugará contra Tottenham.

Por otro lado, Dibu Martínez no pudo jugar contra el Feyenoord en el partido correspondiente a la Europa League donde el conjunto inglés ganó por 2 a 0 ya que antes del partido acusó una molestia y por precaución el arquero titular fue Marco Bizot.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas