El error de Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa

Cuando se jugaba el minuto 78 del partido correspondiente a la Premier League la visita tuvo un tiro de esquina que cayó en el área protegida por el arquero argentino, quien segundos previos empujó a un rival para sacárselo de encima.

Al realizar esa acción quedó mal parado, no alcanzó a volver al medio del auto y la defensa tampoco colaboró para evitar el gol. De esta manera Ugochukwu cabeceó de forma violenta, mandando la pelota al fondo de la red ingresando entre las piernas de Dibu Martínez.

Embed NO PUDO DIBU: Ugochukwu venció a Martínez y marcó el 1-2 de Burnley ante Aston Villa.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Gm5sL8iQj7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

El arquero se mostró ofuscado al quedar sentado en el piso y con la pelota detrás de él, aunque no eligió reclamarle a sus compañeros Ezri Konsa si se enojó ya que tuvo que marcar a dos jugadores al mismo tiempo y al no lograrlo el Burnley consiguió el descuento.

Aston Villa - Burnley Los tres puntos fueron para el Aston Villa.

El triunfo quedó en casa

Más allá del blooper y del descuento el Aston Villa se quedó con el triunfo por 2 a 1 lo que permitió que lleguen a los 9 puntos, fruto de dos triunfos y tres empates; además, han perdido en dos oportunidades.

La Premier League es liderada por el Arsenal con 16 puntos y en la próxima fecha - la octava - el conjunto del argentino jugará contra Tottenham.

Por otro lado, Dibu Martínez no pudo jugar contra el Feyenoord en el partido correspondiente a la Europa League donde el conjunto inglés ganó por 2 a 0 ya que antes del partido acusó una molestia y por precaución el arquero titular fue Marco Bizot.