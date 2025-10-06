Chau manchas de tinta en la ropa: con un truco casero y dos ingredientes

Un truco casero es una herramienta, procedimiento, técnica y solución artesanal que puede ser utilizada en el hogar para limpiar, arreglar, desinfectar y repeler todo lo que se te ocurra. Existe un truco casero para cada asunto hogareño, con ingredientes naturales, cotidianos y baratos que probablemente tengas en tu alacena.

Paso a paso: cómo limpiar las manchas de tinta de la ropa con un truco casero

Las manchas de tinta son bastante molestas y complejas, sobre todo si aparecen en prendas de ropa claras o blancas. Es muy normal ensuciarnos con la lapicera por accidente, cuando la dejamos abierta y hacemos rayones por todas partes sin siquiera notarlo. Además, muchas veces los más pequeños ensucian la ropa con tinta en la escuela, el jardín o jugando en casa.

Para limpiar y remover las manchas de lapicera o tinta de la ropa existen dos opciones igualmente efectivas. El método va a depender del tipo de lapicera o tinta y del tiempo que lleva la mancha en la prenda. No es lo mismo limpiar tintas frescas que rayones ya secos.

leche y alcohol Humedece solo la zona afectada, no es necesario remojar toda la prenda de ropa en los ingredientes.

Además, también es importante tener en cuenta el tejido o tela. La ropa delicada requiere de un removedor de tinta especializado, los jeans se pueden frotar sin problemas y las sábanas se limpian fácilmente con un poco de jabón.

Cada truco casero que te dejo a continuación tiene como protagonista un ingrediente natural. Continúa leyendo y escoge el que mejor se adapte a tu ropa.

Para limpiar la tinta fresca de la ropa puedes utilizar un poco de leche. Sumerge la mancha en una compotera con un poco de leche y deja que actúe por una hora. Enjuaga la ropa y lávala en el lavarropas con normalidad. Por otro lado, puedes realizar un truco casero con alcohol etílico. Este producto neutraliza los pigmentos de la tinta y puede ser muy útil para manchas secas. Con un algodón humedece la mancha, deja que el alcohol actúe por unos minutos y repite el proceso de ser necesario.

¿Cómo puedo limpiar manchas de lapicera de otras superficies?

tinta en la ropa Antes de limpiar cualquier mancha de tinta, analiza bien la superficie. Algunos productos pueden ser corrosivos y desteñir ciertos materiales.

Para limpiar manchas de tinta de la madera, por ejemplo, puedes utilizar un poco de jabón diluido en agua tibia, refregar y secar inmediatamente para evitar la humedad en la superficie.

Por otro lado, con un truco casero puedes limpiar la tinta de las alfombras utilizando un poco de vinagre blanco. El vinagre ablanda y remueve muchos tipos de manchas difíciles.