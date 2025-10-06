Chau manchas de tinta en la ropa: con un truco casero y dos ingredientes

El lavado y cuidado de la ropa, el calzado o loa accesorios, es casi tan importante como nuestra propia higiene personal. D acuerdo a cómo lavamos, secamos y guardamos las prendas, estas dudarán más o menos años.
Cuando tu blusa favorita o tu pantalón de todo andar se ensucia con tinta de lapicera, no hay que perder la calma. Para este tipo de manchas existe un truco casero muy sencillo, ideal para limpiar las marcas de lapicera sin dejar rastros ni pistas. Toma nota y presta atención.
Un truco casero es una herramienta, procedimiento, técnica y solución artesanal que puede ser utilizada en el hogar para limpiar, arreglar, desinfectar y repeler todo lo que se te ocurra. Existe un truco casero para cada asunto hogareño, con ingredientes naturales, cotidianos y baratos que probablemente tengas en tu alacena.
Las manchas de tinta son bastante molestas y complejas, sobre todo si aparecen en prendas de ropa claras o blancas. Es muy normal ensuciarnos con la lapicera por accidente, cuando la dejamos abierta y hacemos rayones por todas partes sin siquiera notarlo. Además, muchas veces los más pequeños ensucian la ropa con tinta en la escuela, el jardín o jugando en casa.
Para limpiar y remover las manchas de lapicera o tinta de la ropa existen dos opciones igualmente efectivas. El método va a depender del tipo de lapicera o tinta y del tiempo que lleva la mancha en la prenda. No es lo mismo limpiar tintas frescas que rayones ya secos.
Además, también es importante tener en cuenta el tejido o tela. La ropa delicada requiere de un removedor de tinta especializado, los jeans se pueden frotar sin problemas y las sábanas se limpian fácilmente con un poco de jabón.
Cada truco casero que te dejo a continuación tiene como protagonista un ingrediente natural. Continúa leyendo y escoge el que mejor se adapte a tu ropa.
Para limpiar manchas de tinta de la madera, por ejemplo, puedes utilizar un poco de jabón diluido en agua tibia, refregar y secar inmediatamente para evitar la humedad en la superficie.
Por otro lado, con un truco casero puedes limpiar la tinta de las alfombras utilizando un poco de vinagre blanco. El vinagre ablanda y remueve muchos tipos de manchas difíciles.