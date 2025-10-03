Chau manchas de pasto en la ropa: cómo eliminarlas con un truco casero y un par de ingredientes

Paso a paso: cómo limpiar las manchas de pasto de la ropa

Pasar tiempo al aire libre, tomar unos mates en el pasto, jugar con el perro o nuestros hijos, y charlar con amigos por horas en una plaza; son actividades frecuentes entre los argentinos.

El único problema de estos maravillosos momentos, es que, sin querer, rozamos nuestras piernas y torso contra el pasto para descansar y la ropa queda toda sucia. Las manchas de pasto son difíciles de disimular, sobre todo en las prendas claras.

Un truco casero es una herramienta, procedimiento o técnica de limpieza que, por lo general, lleva pocos ingredientes, naturales, seguros y baratos. A continuación te comparto el paso a paso de este truco casero de manchas, perfecto para remover las manchas de pasto de la ropa blanca o de color.

manchas de pasto en la ropa Deja que los ingredientes actúen por un momento sobre las manchas y enjuaga con abundante agua.

El primer truco casero tiene como ingrediente estrella al bicarbonato de sodio. Este producto es un blanqueador natural de ropa . Solo basta con colocar una pasta de agua y bicarbonato en las manchas , dejarla actuar, enjuagar la ropa y lavarla con normalidad.

También puedes limpiar las manchas de pasto de la ropa con un poco de alcohol. Aplica una esponja sobre las manchas, embebida en agua con alcohol y realiza movimientos leves sin refregar. Enjuaga con agua tibia y lava con jabón líquido.

lavarropas Cuanto más cuidas la ropa, mejor la lavas, secas y guardas, más tiempo se mantiene en buen estado.