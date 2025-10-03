Inicio Sociedad manchas
Muy útil

Chau manchas de pasto en la ropa: cómo eliminarlas con un truco casero y un par de ingredientes

Muchas manchas imposibles y complejas requieren un poco de paciencia e ingredientes para desaparecer. Un ejemplo de ello son las marcas de pasto

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco casero de ropa muy sencillo

Un truco casero de ropa muy sencillo, útil y efectivo para eliminar las famosas manchas de pasto. 

Las manchas en la ropa son inevitables, pero combatibles. Muchos productos, roces o sustancias, dejan marca permanente en los tejidos, más aún cuando pasamos mucho tiempo en el exterior, jugando con las mascotas o derramamos alimentos sobre las prendas.

Una de las manchas más comunes, pero de las que menos se habla, es la característica mancha verde de pasto hierba. Las manchas de pasto se produce cuando rozamos la ropa con el suelo y la clorofila de la planta se adhiere a las fibras de la tela. Con un truco casero y algunos ingredientes, es posible recuperar la ropa afectada.

pasto
Las manchas de pasto son muy frecuentes en prendas de ropa de ni&ntilde;os que juegan y corren en el suelo.

Las manchas de pasto son muy frecuentes en prendas de ropa de niños que juegan y corren en el suelo.

Paso a paso: cómo limpiar las manchas de pasto de la ropa

Pasar tiempo al aire libre, tomar unos mates en el pasto, jugar con el perro o nuestros hijos, y charlar con amigos por horas en una plaza; son actividades frecuentes entre los argentinos.

El único problema de estos maravillosos momentos, es que, sin querer, rozamos nuestras piernas y torso contra el pasto para descansar y la ropa queda toda sucia. Las manchas de pasto son difíciles de disimular, sobre todo en las prendas claras.

Un truco casero es una herramienta, procedimiento o técnica de limpieza que, por lo general, lleva pocos ingredientes, naturales, seguros y baratos. A continuación te comparto el paso a paso de este truco casero de manchas, perfecto para remover las manchas de pasto de la ropa blanca o de color.

manchas de pasto en la ropa
Deja que los ingredientes act&uacute;en por un momento sobre las manchas y enjuaga con abundante agua.&nbsp;

Deja que los ingredientes actúen por un momento sobre las manchas y enjuaga con abundante agua.

  • El primer truco casero tiene como ingrediente estrella al bicarbonato de sodio. Este producto es un blanqueador natural de ropa. Solo basta con colocar una pasta de agua y bicarbonato en las manchas, dejarla actuar, enjuagar la ropa y lavarla con normalidad.
  • También puedes limpiar las manchas de pasto de la ropa con un poco de alcohol. Aplica una esponja sobre las manchas, embebida en agua con alcohol y realiza movimientos leves sin refregar. Enjuaga con agua tibia y lava con jabón líquido.

Consejos para mantener la ropa impecable y nueva por más tiempo

lavarropas
Cuanto m&aacute;s cuidas la ropa, mejor la lavas, secas y guardas, m&aacute;s tiempo se mantiene en buen estado.&nbsp;

Cuanto más cuidas la ropa, mejor la lavas, secas y guardas, más tiempo se mantiene en buen estado.

  • Lava la ropa con los detergentes y productos adecuados, para cada tejido y textura.
  • Utiliza programas de lavado con temperaturas correctas, de acuerdo a la tela.
  • Las zapatillas siempre es mejor lavarlas a mano y evitar el lavarropas. No quedan bien limpias en el lavarropas y pueden dañar el aparato.
  • Deja que la ropa se seque en un espacio ventilado y siempre del revés.
  • Nunca guardes ropa mojada o húmeda, esto puede generar hongos y malos olores.
  • Limpia las manchas de ropa apenas aparecen. Si las dejas mucho tiempo, se vuelven más difíciles.

Temas relacionados:

Te puede interesar