Con un truco casero: cómo remover las manchas de orina de gato de las alfombras y sillones

Las manchas de orina de gato son un problema frecuente y molesto, más aún si aparecen en los muebles más delicados del hogar

Un truco casero muy útil, barato y rápido. 

Un truco casero es una herramienta, procedimiento o técnica natural y barata que puede ser utilizada en el hogar para limpiar. Existen trucos de todo tipo, trucos para manchas difíciles, objeto rotos, plagas o trucos de cocina para mejorar los alimentos.

Uno de los problemas de casa más comunes y potencialmente asqueroso, es el que aparece cuando los gatos o mascotas de la casa orinan sobre los sillones, alfombras o sillas. Los tejidos de tela y sobre todo los almohadones, colchones y sillones, absorben todo lo que cae en ellos, como la humedad, los olores y líquidos poco agradables.

gato
El olor a orina de gato y las manchas en el sofá, pueden dejar marcas si no se limpian a tiempo.

Cuando las mascotas son pequeñas, o están malacostumbradas, pueden dejar su orina en este tipo de superficies. Con un sencillo truco casero y una serie de pasos, puedes remover las manchas de orina de gato de los sillones y alfombras del hogar. Toma nota y presta atención.

Truco casero: cómo limpiar las manchas de orina de gato en 5 minutos

Lo mejor es remover la manchas apenas aparecen. Como toda mancha, cuánto más tiempo la dejamos, más se impregna. Para realizar este truco casero vas a necesitar un poco de jabón blanco neutro, una toalla seca, un recipiente pulverizador y un poco de vinagre blanco. A continuación te comparto el paso a paso de este truco casero.

limpiar sillón
No refriegues las manchas del sillón, realiza movimientos haciendo presión y palpando para evitar que se agranden.

  1. Si las manchas continúan frescas, sécalas con una toalla seca o una servilleta de papel. No la frotes, simplemente coloca la toalla por encima y deja que absorba la humedad.
  2. Humedece apenas un paño limpio o esponja con agua y un poco de jabón blanco. Coloca el paño húmedo sobre las manchas del sillón realizando pequeños golpes para limpiarlas.
  3. Rocía sobre las manchas de orina una mezcla de agua y vinagre blanco. Deja que actúe por unos minutos. El vinagre neutraliza el olor a orina de gato y otros olores fuertes.
  4. Deja que los tejidos se sequen por sí solos o aplica un poco de calor con un secador de pelo.

Un truco casero y algo más: cómo evitar las manchas de orina de gato en toda la casa

gato pis
Si los gatos aprenden de pequeños, van a depositar su orina y heces en la caja de arena.

Los gatos suelen orinar en su caja de arena o en tierra en el exterior. Por falta de aprendizaje, temprana edad, estrés o alguna condición médica; a veces depositan sus heces en cualquier parte.

Para evitar la orina de gato en los rincones de la casa, puedes colocar algunos ingredientes naturales y seguros que resultan molestos para los felinos. Por ejemplo, el limón, la menta, el eucalipto o el vinagre. También es importante mantener la caja de arena impecable. Los gatos necesitan un arenero limpio y con arena nueva.

