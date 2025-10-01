Con un truco casero: cómo remover las manchas de orina de gato de las alfombras y sillones

Cuando las mascotas son pequeñas, o están malacostumbradas, pueden dejar su orina en este tipo de superficies. Con un sencillo truco casero y una serie de pasos, puedes remover las manchas de orina de gato de los sillones y alfombras del hogar. Toma nota y presta atención.

Truco casero: cómo limpiar las manchas de orina de gato en 5 minutos

Lo mejor es remover la manchas apenas aparecen. Como toda mancha, cuánto más tiempo la dejamos, más se impregna. Para realizar este truco casero vas a necesitar un poco de jabón blanco neutro, una toalla seca, un recipiente pulverizador y un poco de vinagre blanco. A continuación te comparto el paso a paso de este truco casero.

limpiar sillón No refriegues las manchas del sillón, realiza movimientos haciendo presión y palpando para evitar que se agranden.

Si las manchas continúan frescas, sécalas con una toalla seca o una servilleta de papel. No la frotes, simplemente coloca la toalla por encima y deja que absorba la humedad. Humedece apenas un paño limpio o esponja con agua y un poco de jabón blanco. Coloca el paño húmedo sobre las manchas del sillón realizando pequeños golpes para limpiarlas. Rocía sobre las manchas de orina una mezcla de agua y vinagre blanco. Deja que actúe por unos minutos. El vinagre neutraliza el olor a orina de gato y otros olores fuertes. Deja que los tejidos se sequen por sí solos o aplica un poco de calor con un secador de pelo.

Un truco casero y algo más: cómo evitar las manchas de orina de gato en toda la casa

gato pis Si los gatos aprenden de pequeños, van a depositar su orina y heces en la caja de arena.

Los gatos suelen orinar en su caja de arena o en tierra en el exterior. Por falta de aprendizaje, temprana edad, estrés o alguna condición médica; a veces depositan sus heces en cualquier parte.

Para evitar la orina de gato en los rincones de la casa, puedes colocar algunos ingredientes naturales y seguros que resultan molestos para los felinos. Por ejemplo, el limón, la menta, el eucalipto o el vinagre. También es importante mantener la caja de arena impecable. Los gatos necesitan un arenero limpio y con arena nueva.