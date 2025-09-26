Inicio Sociedad truco
Hogar

El truco infalible con polvo para hornear que hará milagros en tu hogar

El polvo para hornear es responsable de panqueques esponjosos y bizcochuelos perfectamente leudados. Pero, sus usos se extienden más allá de la gastronomía

Paula García
Por Paula García [email protected]
Usa polvo para hornear en otros ámbitos del hogar

Usa polvo para hornear en otros ámbitos del hogar, más allá de la cocina. Imagen: Freepik.

El polvo para hornear es un ingrediente indispensable en el almacén del hogar, es útil en la repostería porque sirve como un agente leudante para que las masas se esponjen y aumenten su volumen. Sin embargo, también puede utilizarse en un truco que no tiene nada tiene que ver con la cocina.

Este producto está formado principalmente por dos componentes que son un agente básico (bicarbonato de sodio) y un agente ácido (crémor tártaro, fosfato monocálcico, o ácido cítrico), además de un agente secante, como almidón de maíz (maicena), que previene grumos y controla la humedad. Estos ingredientes reaccionan entre sí al combinarse con líquidos y calor, liberando dióxido de carbono para que los productos horneados aumenten su volumen y se vuelvan esponjosos.

El polvo para hornear tiene fama de hacer milagros en la cocina, es responsable de panqueques esponjosos, galletas crujientes o bizcochuelos perfectamente leudados. Pero, su magia se extiende más allá del ámbito de la gastronomía.

cucharada de polvo para hornear
La funci&oacute;n principal de este producto es hacer que las preparaciones horneadas (tortas, bizcochos, muffins, galletas, etc.) crezcan y queden esponjosas y aireadas. Imagen: Freepik.

La función principal de este producto es hacer que las preparaciones horneadas (tortas, bizcochos, muffins, galletas, etc.) crezcan y queden esponjosas y aireadas. Imagen: Freepik.

Otros usos del polvo de hornear

Este ingrediente tan popular en la repostería también posee sorprendentes propiedades limpiadoras que lo convierten en un aliado imprescindible en las tareas del hogar. De hecho, puede ser utilizado como un poderoso quita manchas.

Puedes usar polvo para hornear para limpiar manchas en la ropa creando una pasta con agua, o combinándolo con vinagre o limón si necesitas quitar manchas difíciles. Estos ingredientes de naturaleza abrasiva y efervescente ayudan a eliminar la suciedad y las manchas en superficies como fregaderos, encimeras y azulejos. También, puede servir para neutralizar olores, eliminar manchas en la ropa o como un abrasivo suave para ollas y sartenes.

Trucos de limpieza con polvo para hornear

A continuación, una guía con recetas de limpieza caseras para el hogar:

  • Desodorante natural: espolvorea polvo para hornear en el tacho de basura, los zapatos o el refrigerador para eliminar los olores desagradables.
polvo para hornear zapatos
Con este truco puedes quitar el mal olor de tus zapatos. Imagen: Pexels.

Con este truco puedes quitar el mal olor de tus zapatos. Imagen: Pexels.

  • Potencia el lavado de ropa: añade 170 g de este producto a la lavadora con la ropa cargada. Es útil para aclarar colores, suavizar telas y eliminar olores desagradables.
  • Limpiador de baño: puedes hacer mezcla con polvo para hornear y agua para fregar las manchas difíciles del sanitario. Solo tienes que aplicar la pasta y esperar unos minutos que haga efecto.
  • Limpiar la cocina: la misma pasta de polvo para hornear que se utiliza en el baño se puede utilizar para limpiar los instrumentos de la cocina, fregadero, utensilios de cocina de acero inoxidable y para limpiar la estufa.

Temas relacionados:

Te puede interesar