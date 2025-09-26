El truco infalible con polvo para hornear que hará milagros en tu hogar

Este producto está formado principalmente por dos componentes que son un agente básico (bicarbonato de sodio) y un agente ácido (crémor tártaro, fosfato monocálcico, o ácido cítrico), además de un agente secante, como almidón de maíz (maicena), que previene grumos y controla la humedad. Estos ingredientes reaccionan entre sí al combinarse con líquidos y calor, liberando dióxido de carbono para que los productos horneados aumenten su volumen y se vuelvan esponjosos.

El polvo para hornear tiene fama de hacer milagros en la cocina, es responsable de panqueques esponjosos, galletas crujientes o bizcochuelos perfectamente leudados. Pero, su magia se extiende más allá del ámbito de la gastronomía.