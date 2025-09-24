Por qué hay que rociar vinagre blanco en el inodoro: ¿qué significa?

El inodoro es uno de los objetos o elementos de casa con más gérmenes, virus y bacterias. Se estima que la taza del inodoro, contiene hasta 3 millones de bacterias por pulgada cuadrada.

Sin embargo, no es el objeto de casa más sucio. Algunos estudios demuestran que las esponjas de cocina y los celulares, pueden contener hasta 10 millones de bacterias por pulgada cuadrada. La diferencia radica en que el inodoro salpica y dispersa gérmenes por el aire hacia el entorno.

¿Por qué debería rociar vinagre blanco en el inodoro?

Es importante usar vinagre de limpieza o blanco para limpiar, y siempre buscar algún truco para ello. Rociar vinagre en el interior y exterior del inodoro sirve para desinfectar, remover el sarro y neutralizar el mal olor.

Para realizar este truco vas a necesitar vinagre en un recipiente pulverizador, un cepillo para inodoro, guantes de limpieza y un barbijo. Rocía vinagre por la taza del inodoro, las tapa y el exterior.

beneficios, vinagre blanco.jpg Lo mejor es usar vinagre diluido o rociarlo puro con mucho cuidado.

Deja que actúe por unos minutos, larga el agua y limpia con algún detergente o producto de baño. También se puede poner vinagre en el tanque del inodoro. Lo ideal es usar el de limpieza, ya que es mucho más ácido, abrasivo y concentrado, en comparación con los vinagres fermentados de frutas.

También puedes limpiar con vinagre otras partes del baño, como el lavamanos, el sarro de las canillas, las cañerías tapadas, los azulejos, techos y hongos en las paredes.

¿Con qué productos nunca debería limpiar el inodoro?

inodoro Utiliza cepillos únicamente para inodoro y nunca lo uses en el lavamanos u otros sectores del hogar.