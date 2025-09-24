Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que rociar vinagre blanco en el inodoro: ¿qué significa?

El vinagre es un ingrediente natural y ácido que puede ser utilizado en el hogar para todo tipo de truco, técnica o procedimiento casero

Un truco con vinagre perfecto para mantener el inodoro impecable.

Cuando la casa se llena de mugre, pegotes, polvo, malos olores y tierra, existen varias opciones de limpieza o productos específicos para cada mancha. Sin embargo, no siempre tenemos en el hogar un producto para cada cosa. El vinagre puede ser ese ingrediente multiusos que te saque de apuros, solo basta con un truco y algunos consejos de uso.

Un truco casero es una técnica artesanal, económica y segura que se utiliza en el hogar para arreglar cosas, reutilizar materiales, desinfectar, limpiar, remodelar y hasta para repeler plagas. En esta ocasión, te voy a explicar cómo puedes utilizar vinagre en el inodoro y por qué deberías rociar un poco en el interior.

limpiar inodoro
Lo ideal es limpiar el inodoro todas las semanas y no esperar a que esté muy sucio.

El inodoro es uno de los objetos o elementos de casa con más gérmenes, virus y bacterias. Se estima que la taza del inodoro, contiene hasta 3 millones de bacterias por pulgada cuadrada.

Sin embargo, no es el objeto de casa más sucio. Algunos estudios demuestran que las esponjas de cocina y los celulares, pueden contener hasta 10 millones de bacterias por pulgada cuadrada. La diferencia radica en que el inodoro salpica y dispersa gérmenes por el aire hacia el entorno.

¿Por qué debería rociar vinagre blanco en el inodoro?

Es importante usar vinagre de limpieza o blanco para limpiar, y siempre buscar algún truco para ello. Rociar vinagre en el interior y exterior del inodoro sirve para desinfectar, remover el sarro y neutralizar el mal olor.

Para realizar este truco vas a necesitar vinagre en un recipiente pulverizador, un cepillo para inodoro, guantes de limpieza y un barbijo. Rocía vinagre por la taza del inodoro, las tapa y el exterior.

beneficios, vinagre blanco.jpg
Lo mejor es usar vinagre diluido o rociarlo puro con mucho cuidado.

Deja que actúe por unos minutos, larga el agua y limpia con algún detergente o producto de baño. También se puede poner vinagre en el tanque del inodoro. Lo ideal es usar el de limpieza, ya que es mucho más ácido, abrasivo y concentrado, en comparación con los vinagres fermentados de frutas.

También puedes limpiar con vinagre otras partes del baño, como el lavamanos, el sarro de las canillas, las cañerías tapadas, los azulejos, techos y hongos en las paredes.

¿Con qué productos nunca debería limpiar el inodoro?

inodoro
Utiliza cepillos únicamente para inodoro y nunca lo uses en el lavamanos u otros sectores del hogar.

  • Lo mejor es evitar productos de limpieza muy abrasivos como el amoniaco y la lejía. Con el tiempo, estos ingredientes pueden dañar la porcelana y ocasionar grietas.
  • Hay que tener mucho cuidado con los cepillos o elementos filosos.
  • Evita colocar productos en la mochila del inodoro y siempre que limpies con lavandina o cloro, rebaja con agua, usa ropa vieja y protege tu vista, manos y ojos.

