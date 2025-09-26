Cómo acortar los cordones de las zapatillas: con un truco de costura muy sencillo

zapatillas Los cordones de las zapatillas se ensucian y rompen con facilidad, más aún si los pisamos y tironeamos.

Las zapatillas combinan con casi todo. Esta prenda de ropa nació en el siglo XIX. En sus comienzos, eran simples modelos de lona con suela de goma para realizar deportes.

Ya en el siglo XX, algunas marcan que fueron naciendo traspasaron el uso de las zapatillas al mundo urbano, dejaron de ser simplemente para hacer actividad física.

En la actualidad, existen zapatillas deportivas, urbanas, para salir, con plataformas, sin plataformas, con o sin cordones, de diferentes colores, telas y medidas.

Truco de costura: cómo achicar los cordones de las zapatillas en 5 minutos

No los arrastres más por el piso ni los llenes de nudos. Los cordones de las zapatillas pueden ser muy largos y molestos, sobre todo si los pisas y se te desata el calzado cada 2 minutos. Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: unas tijeras y un poco de cinta adhesiva.

atar cordones Si los cordones son de acetato, puedes quemar un poco la punta y luego colocar la cinta.

Recorta los cordones de las zapatillas del largo que desees. Comprueba la medida ajustando las zapatillas como si fueras a atarlas para comprobar que no queden arrastrando o muy cortos. Corta dos trozos de cinta adhesiva y enróllalos en las puntas de los cordones recién cortados, de esta manera no se van a deshilachar. Así de simple, en poco tiempo, con un truco y pocos materiales.

También puedes evitar el corte en los cordones, realizar un truco un poco más pasajero y momentáneo para salir de apuros. Coloca los cordones en las zapatillas y tira las puntas desde adentro, formando unos pequeños globos con los cordones. Pasa las tiras por debajo de la lengüeta, tal como se ve en el video y ata las zapatillas con normalidad.

Paso a paso y con un truco: consejos para lavar los cordones de las zapatillas

lavar zapatillas Blanquea los cordones de las zapatillas con bicarbonato o vinagre blanco.