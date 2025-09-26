Inicio Sociedad zapatillas
Costura en casa

Cómo acortar los cordones de las zapatillas: con un truco de costura muy sencillo

Muchas veces los cordones que traen las zapatillas son extremadamente largos. Para evitar que se desaten y llenen de mugre, puedes recurrir a un truco

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco de costura pero sin usar hilos ni agujas. Toma nota. 

Un truco de costura pero sin usar hilos ni agujas. Toma nota. 

Si pensamos en ropa, calzado y accesorios, las zapatillas son el infaltable de todo out fit. Ya sean botas, sandalias o zapatos urbanos, a la calle siempre salimos con los pies cubiertos.

Los problemas aparecen cuando los cordones de fábrica que traen las zapatillas, por algún extraño motivo, son extremadamente largos y tenemos que hacerles mil nudos o pisarlos todo el tiempo.

Se llenan de tierra, se desgastan y se rompen. Por suerte, existe un truco de costura artesanal para solucionar este problema ta común. Tus cordones quedarán más cortos, cómodos y cancheros.

zapatillas
Los cordones de las zapatillas se ensucian y rompen con facilidad, m&aacute;s a&uacute;n si los pisamos y tironeamos.&nbsp;

Los cordones de las zapatillas se ensucian y rompen con facilidad, más aún si los pisamos y tironeamos.

Las zapatillas combinan con casi todo. Esta prenda de ropa nació en el siglo XIX. En sus comienzos, eran simples modelos de lona con suela de goma para realizar deportes.

Ya en el siglo XX, algunas marcan que fueron naciendo traspasaron el uso de las zapatillas al mundo urbano, dejaron de ser simplemente para hacer actividad física.

En la actualidad, existen zapatillas deportivas, urbanas, para salir, con plataformas, sin plataformas, con o sin cordones, de diferentes colores, telas y medidas.

Truco de costura: cómo achicar los cordones de las zapatillas en 5 minutos

No los arrastres más por el piso ni los llenes de nudos. Los cordones de las zapatillas pueden ser muy largos y molestos, sobre todo si los pisas y se te desata el calzado cada 2 minutos. Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: unas tijeras y un poco de cinta adhesiva.

atar cordones
Si los cordones son de acetato, puedes quemar un poco la punta y luego colocar la cinta.&nbsp;

Si los cordones son de acetato, puedes quemar un poco la punta y luego colocar la cinta.

  1. Recorta los cordones de las zapatillas del largo que desees. Comprueba la medida ajustando las zapatillas como si fueras a atarlas para comprobar que no queden arrastrando o muy cortos.
  2. Corta dos trozos de cinta adhesiva y enróllalos en las puntas de los cordones recién cortados, de esta manera no se van a deshilachar. Así de simple, en poco tiempo, con un truco y pocos materiales.

También puedes evitar el corte en los cordones, realizar un truco un poco más pasajero y momentáneo para salir de apuros. Coloca los cordones en las zapatillas y tira las puntas desde adentro, formando unos pequeños globos con los cordones. Pasa las tiras por debajo de la lengüeta, tal como se ve en el video y ata las zapatillas con normalidad.

Paso a paso y con un truco: consejos para lavar los cordones de las zapatillas

lavar zapatillas
Blanquea los cordones de las zapatillas con bicarbonato o vinagre blanco.&nbsp;

Blanquea los cordones de las zapatillas con bicarbonato o vinagre blanco.

  • Retira los cordones de las zapatillas para lavarlos mejor y en profundidad.
  • No refriegues los cordones con un cepillo muy duro, se pueden arruinar.
  • Coloca los cordones de las zapatillas en un recipiente con agua, jabón líquido y un poco de bicarbonato para blanquearlos.

Temas relacionados:

Te puede interesar