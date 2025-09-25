Los estudiantes del CUC abrieron el juego electoral y moderaron el primer debate de candidatos

Cuáles fueron los ejes del debate en el CUC

Sofía Parlanti, presidenta del centro de estudiantes del CUC, explicó que con sus compañeros definieron cuatro ejes para ordenar el debate: Educación; Género y Diversidades; Crisis Ambiental y Desarrollo Sostenible y Economía, Pobreza y Empleo.

Cada candidato dispuso de dos minutos para presentar sus ideas y luego se abrió un espacio de preguntas a micrófono abierto en el que todos pudieron participar. Además, los alumnos introdujeron una novedad: que cada candidato pudiera elegir a otro y formularle una pregunta espontánea.

“La idea era que esto no estuviera estructurado para que las preguntas surgieran en forma espontánea”, detalló Parlanti en diálogo con Canal 7.

Sofía Parlanti CUC Sofía Parlanti, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Universitario Central (CUC) Redes sociales

Qué piensan los chicos que votan por primera vez

Consultada sobre la motivación para organizar este debate, la alumna de 17 años sostuvo que lo que más le preocupa es que los jóvenes lleguen sin preparación a las urnas. “Es importante que tengamos una base sólida para votar y no que nuestra información se base en lo que vemos en las redes sociales, o solo lo que se charla en nuestras casas. Por eso queríamos conocer cara a cara a los candidatos y escuchar sus argumentos”, expresó.

La alumna fue más allá al vincular la desinformación con las últimas decisiones políticas del país: “Las últimas decisiones que se tomaron en el país pueden haber sido por eso”.

Parlanti también marcó un contraste con lo que observa entre sus pares: “En mi grupo de amigos y compañeros lo percibo, gente que no se interesa y no se informa, que opina sin saber, y no queremos que nuestro futuro caiga en manos equivocadas”.

La presidenta del centro de estudiantes subrayó la necesidad de que la participación juvenil, ya sea en el voto, en una marcha o en la afiliación a un partido político, tenga siempre un fundamento propio: “Si hay una marcha y los chicos y chicas quieren participar, lo importante es que sepan el motivo por el que participan, que lo sientan y lo piensen o si se afilian a un partido político, que sea consciente”.